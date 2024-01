Horoskopi 30 janar, çfarë parashikojnë yjet këtë të martë

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën përpiquni të mbani gjithçka nën kontroll në këtë periudhë agjitacioni dhe nervozizmi. Afërdita, Marsi dhe Mërkuri në një aspekt kritik mund të krijojnë pak turbulenca dhe disa dilema që nuk janë të lehta për t’u zgjidhur, ndoshta edhe një problem fizik apo pune. Reagimi duke u zemëruar vetëm do t’i përkeqësojë gjërat.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën 24 orët e ardhshme do të sjellin këshilla nëse jeni duke luftuar me çështje dashurie ose probleme pune, dikujt do t’i kërkohet të arrijë në portofolin e tij shumë shpejt. Nga gjysma e dytë e shkurtit do t’ju duhet të merreni edhe me përplasje të mundshme, polemika dhe çështje ligjore.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën të lindurit e kësaj shenje, ndryshe nga Dashi dhe Demi, janë larg agjitacionit dhe mundimit, momenti i keqkuptimeve dhe rishikimeve tashmë është mbrapa, disa histori kanë dështuar, por ju keni qenë të mirë për t’i rezistuar stuhisë. Ju ndiheni më të lirë dhe të aftë për të fshirë disa shqetësime me një fshirje të thjeshtë të sfungjerit!

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën tensionet e mundshme të shkaktuara nga ndonjë planet në një pozicion të çuditshëm, rrezikoni të zemëroheni ose të grindeni me njerëz që nuk janë në të njëjtën gjatësi vale me ju. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të arrini në fund të ditës pa shkaktuar telashe apo zhurmë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën kjo është koha për reflektim për ata që kanë një biznes me kohë të pjesshme ose kanë dyshime për punën. Dallimi në krahasim me javët e kaluara është se pavarësisht gjithçkaje gjërat tani duken më të qarta. Nga shkurti e në vazhdim do të keni shumë diferencë për veprim.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën Mërkuri, Marsi i favorshëm, Venusi dhe Jupiteri do t’ju japin një dorë të mirë nëse përfshiheni në ndonjë ngjarje, do të keni mundësinë të fitoni një sfidë, por jo pa u munduar. Mos i nënvlerësoni pasionet që duhet të udhëhiqen nga arsyeja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën në këtë moment nuk ndiheni “të sigurt”, ndoshta sepse ata që ju rrethojnë nuk ju përcjellin një besueshmëri të madhe. Ajo që e përforcon këtë ndjenjë është emocionaliteti juaj i madh. Prandaj rrezikoni të zemëroheni (ose të paktën të zemëroheni) për gjëra të parëndësishme.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën për ju hapet një javë interesante, e cila do të kulmojë në fundjavë me një fakt shumë të mirë. Ata që kanë diçka për të thënë, si në dashuri ashtu edhe në punë. Do të jeni në gjendje të mbështeteni në qartësi më të madhe dhe të arrini në shenjë! Deri të martën lini vend për takime të çdo lloji.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën ju dëshironi të shpengoni veten pas një periudhe pushimi ose kufizimesh të forta, dashuria për aventurën dhe rrezikun do t’ju udhëheqin në thyerjen e një faze monotone të jetës suaj. Nuk ju mungon imagjinata si dhe dëshira për të rizgjuar pasionet.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën duhet të reflektoni me kujdes për aftësinë tuaj reale për veprim, mbi mundësitë për të përfunduar një projekt dhe për të kryer sa më mirë një iniciativë. Jeta për ju është një aventurë dhe ju e urreni si disfatizmin ashtu edhe kufijtë e vendosur pa arsye reale.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën ju e keni nisur 2024-ën në një mënyrë disi të rëndë, veçanërisht ata që u është dashur të kujdesen për aftësinë e tyre fizike ose të zgjidhin një problem të vogël. Ndiheni veçanërisht të lodhur, por jeni gati të “goditeni” nga një tranzit planetar pozitiv që do të japë fryte në muajin shkurt.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën ju shpërbleheni nga yjet në këto 24 orë, çdo emocion mund të bëhet i rëndësishëm veçanërisht nëse ndahet me njerëzit e duhur. Viti nuk nisi në mënyrën më të mirë, me dikë që duhej të hiqte dorë nga një dashuri ose mendonte se duhej të ndryshonte jetën e tyre, por tani ne jemi përsëri në një fillim të mrekullueshëm.