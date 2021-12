Horoskopi 1 Dhjetor, ja çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Është koha për të hequr dorë nga kokëfortësia dhe për të lejuar dikë tjetër t’ju ndihmojë kur keni nevojë për mbështetje. Biseda me një mik dhe besimi për problemet tuaja mund të jetë shumë shëruese për ju.

Demi

Mos lejoni që naiviteti të bëhet pengesa juaj. Është e rëndësishme për ty që të mendosh dhe t’i shohësh gjërat ashtu siç janë. Ju mund të dalloni kur gjërat nuk janë në rregull, dhe këtu duhet të flisni për ndjenjat tuaja.

Binjakët

Ju mendoni se e dini çfarë dëshironi, por kur keni mundësinë t’i përkushtoheni një ideje, shpesh largoheni për t’i lënë të tjerët të bëjnë atë që dëshirojnë. Ju do të duhet të mbështeteni në idetë tuaja dhe të dëgjoni këshillat e miqve.

Gaforrja

Keni nevojë për pak paqe dhe qetësi, dhe një vend ku mund të pushoni. Një vend i shenjtë do të ishte shumë i mirë, dhe ju do ta gjeni atë. Shikoni larg strukturës dhe kufizimeve. Përqendrohuni në jetën tuaj të brendshme për të vizualizuar se çfarë do të funksiononte me hapësirën që keni.

Luani

Vendosni një qëllim këtë fillim muaji dhe përqendrohuni t’i shkoni deri në fund. Ju prireni të harxhoni shumë kohë dhe vëmendje në gjëra të cilat mund të mos ju vlejnë për asgjë. Financat tuaj do të përmirësohen ndjeshëm këtë fillim muaji, por kjo nuk do të thotë që duhet ta lëshoni dorën me shpenzimet.

Virgjëresha

Mënyra se si ju duhet të flisni dhe mënyra se si dëshironi që të tjerët të lidhen me ju do të ndryshojë për mirë.Ju mund të ndiheni sikur bota po bie mbi ju, por mençuria është pranë jush dhe do të dini si ta përballoni këtë më së miri. Kur ju duhet të përballeni me një person, fjalët e duhura do të dalin ashtu siç keni shpresuar.

Peshorja

I ke dhënë hua dikujt dhe ai nuk të ka kthyer. Ky do të jetë “ngërçi” në miqësinë tuaj. Në fakt, mund të vendosni që në të ardhmen nuk do ta lejoni veten të jeni aq të hapur me të tjerët në mënyrë që jo të gjithë të kenë akses në marrjen e asaj që dëshirojnë. Nëse një mik duhet të largohet pa të, atëherë kështu qoftë.

Akrepi

Kjo mund të jetë një kohë sa e vështirë aq dhe sfiduese, veçanërisht nëse nuk i keni kushtuar sa duhet kohë vetes. Gjeni kohë për të ndaluar dhe shijuar jetën. Dhjetori premton surpriza emocionuese për ju.

Shigjetari

Falni, por nuk do të harroni kurrë. Ju e dini që ka njerëz me zemër të errët në univers, dhe kjo nuk është ajo që ju shqetëson më shumë. Ju gjithashtu shqetësoheni për karmën e vonuar. Por mos u shqetësoni, prisni dhe shikoni se si çdo gjë do të shkojë në vendin e duhur.

Bricjapi

Ka diçka kaq të bukur për të qenë në shoqëri të mirë dhe cilësore, dhe kjo është ajo që ju duhet vërtet më shumë këtë javë. Ka shumë njerëz me të cilët nuk do të kishit problem të kaloni një mbrëmje, ndaj rezervoni një takim.

Ujori

Hëna hyn në shenjën e zodiakut të Akrepit, sektorin tuaj të karrierës dhe nëse jeni gati për një ndryshim, mos hezitoni më. Gjërat kanë filluar të hapen për ju, veçanërisht nëse jeni duke kërkuar për një punë më të paguar ose për t’u rritur në detyrë. Është një javë e mirë për të vënë mendjen tuaj në punë.

Peshqit

Mund ta gjeni veten të shkatërruar nga ajo që keni menduar për një person ose diçka që keni shpresuar se do të ishte e vërtetë. Ky mund të jetë një mësim që do t’ju hapë sytë, por do t’ju duhet kohë për ta kuptuar.