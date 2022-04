Fshatrat shqiptare me emra të çuditshëm

Shqipëria përveçse është një vend me tradita dhe histori të lashtë, ka gjithashtu edhe një veçanti, pasi shpesh hasim me emra fshatrash me kuptime qesharake.

Por jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë apo në fshatrat shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, hasim me emra të çuditshëm aq sa në bëjnë edhe të qeshim.

Më poshtë do të shikoni emrat me të çuditshëm që mbajnë disa fshatra në Shqipëri

Vithkuqi – Korça

Kurveleshi – Tepelenë

Xhylekar – Gjilan

Muqibabë – Gjilan

Kuqan – Elbasan

Qinam – Erseke

Symize – Tepelenë

Mize – Lushnje

Bubullime – Lushnje

Llukar – Prishtinë

Leshnje – Skrapar

Kakardhiq – Lezhë

Kaqibeg – Podujevë

Skorobisht – Prizren

Neperbisht – Suharekë

Makresh – Novoberdë

Qyqylagë – Lipjan

Ngucat – Malishevë

Bithuq – Diber

Muçivërrc – Kamenicë

Grupçin – Maqedoni