“Fenomeni” që po çmend rrjetin, të gjitha femrat kanë një pikë në të njëjtin vend në dorë

Një përdorues i Twitter-it bëri fillimin, ngarkoi foto që shfaqnin disa gra me pothuajse të njëjtën pikë në dorë dhe shumë të tjera e ndoqën.

“Zonja… Keni një pikë në mes të kyçit të dorës apo është një mit?”, shkroi ai.

Pikat janë pika të vogla ngjyrash që zakonisht errësohen kur lëkura ekspozohet në diell, kështu që kjo mund të jetë vetëm provë se duart janë një pjesë e trupit që shpesh sheh rrezet e diellit.

Por kjo nuk i ka penguar njerëzit të çmenden me të ashtuquajturin “fenomen”.

“Kam pak frikë,” u përgjigj një grua, së bashku me një foto të kyçit të dorës së saj me një pikë në të njëjtin vend me të tjerat. Shumë gra ndoqën dhe përfundimisht u bënë virale.