Ekuacioni që po bën lëmsh rrjetin, po ju a zgjidhni dot?

Studimet kanë treguar se enigmat kanë efekte vërtet të dobishme në trurin tuaj.

Ata mprehin mendimin tuaj, forcojnë kujtesën tuaj dhe rritin në përgjithësi IQ tuaj. Ata janë si një stërvitje trurin tuaj, për ta mbajtur atë të mprehtë dhe aktive.

Ky test mund të duket i thjeshtë, por mos e nënvlerësoni atë, mund t’ju sfidojë.

Problemi ka dy kleçka, e para ka lidhje me ngritjen në fuqi të dytë të numrit tre dhe e dyta ka lidhje me ngritjen në fuqi zero të zeros, kujtojmë lexuesin se ngritja në fuqi zero e një numri është e barabartë me një.

Pra a e gjetët zgjidhjen?

Komentoni përgjigjen e saktë në hapësirën e komenteve që gjendet këtu poshtë: