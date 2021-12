Disa këshilla si të kontrolloni xhelozinë në një marrëdhënie

Megjithatë, kur gjërat dalin jashtë kontrollit, mund të shkatërrojë shumë lehtë marrëdhënien tuaj dhe të shtrembërojë mendjen tuaj. Këto janë tre këshilla si mund të kontrolloni xhelozinë:

Përqendrohuni te vetja, jo te partneri juaj

Mënyra më e mirë për të hequr qafe xhelozinë është të shikoni veten dhe jo partnerin tuaj.

Shpenzimi i energjisë në përpjekjen për të kontrolluar veprimet e një personi tjetër është rraskapitëse dhe zakonisht e kotë në fund.

Përqendrohuni që ta bëni jetën tuaj më të pasur dhe më të plotë, në mënyrë që xhelozia të mos ju pushtojë.

Vendosni kufij të qartë në lidhjen tuaj

Duhet të ketë kufij të përcaktuar qartë në çdo marrëdhënie. Nëse ka një marrëveshje mes jush që të mos peshoni personat e seksit të kundërt kur jeni në publik, duhet t’i përmbaheni të dy. Kjo do t’ju kursejë shumë skena dhe bezdi. Nëse kaloni të thoni atë që ju shqetëson, partneri juaj mund të mendojë se po pranoni një formë të caktuar të sjelljes së tij.

Zbuloni se çfarë nxit xhelozinë

Ky është një hap i rëndësishëm sepse mund t’ju çlirojë në masë të madhe nga xhelozia në të ardhmen.

Partneri juaj e lë telefonin në tavolinë kur shkon në tualet apo e mban me vete? Keni akses në rrjetet e tij sociale apo janë të gjitha me fjalëkalime sekrete? A ka ai një ish-të dashurë me të cilën herë pas here shoqërohet pa ju? Me pak fjalë – a ju jep një arsye për të qenë xheloz.

Nëse përgjigja është Jo, atëherë ndaloni. Largoni xhelozinë dhe kënaquni. Nëse keni arsye të dyshoni se diçka nuk është në rregull, bisedoni me të. Kjo do të jetë shumë më efektive.