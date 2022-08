Çfarë ju frikëson më shumë tek partneri juaj? Ju a zbulon ajo që shihni së pari në këtë foto

Çdo test psikologjik në mënyrë të pandërgjegjshme shpreh diçka më të thellë dhe më kuptimplote për ne. Imazhi më poshtë mund t’ju tregojë mënyrën për të zbuluar më shumë nga vetja dhe aspekte të panjohura që zbulohen kryesisht përmes komunikimit tuaj me të tjerët.

Nëse dëshironi të zbuloni se çfarë ju frikëson më shumë në marrëdhënie, hidhini një sy imazhit më poshtë. Çfarë patë së pari?

1.Zogjtë

Nëse i keni parë fillimisht zogjtë, ajo që ju frikëson më shumë tek partneri juaj është se ai nuk është ashtu siç duket. Ju jepni shumë dashuri por në të njëjtën kohë silleni mjaft dyshues dhe të kujdesshëm ndaj tij pa mundur të shijoni lidhjen mes jush.

2.Flutura

Frika që keni për partnerin tuaj në rast se keni parë fluturën së pari, është se ai nuk do t’ju qëndrojë shumë pranë. Ju nuk bëni skenarë për të ardhmen tuaj të përbashkët, por mendja juaj shkon gjithmonë në katastrofë dhe si rezultat e largoni atë, duke konfirmuar fobinë tuaj.

3.Boshtin me lule

Nëse e keni parë boshtin me lule së pari, frika juaj e fshehtë për marrëdhënien tuaj sillet rreth tradhtisë. Keni frikë se në të ardhmen diçka do të shkatërrojë marrëdhënien tuaj dhe do t’ju tradhtojë, kështu që nuk keni besim të lehtë dhe si rrjedhojë zhvilloni mekanizma mbrojtës që pothuajse nuk funksionojnë kurrë.