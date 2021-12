Apple mund të krijojë syzet IGlass në vitin 2022

Gjiganti i teknologjisë thuhet se do të lançojë syzet AR, projektin e tij më ambicioz në vite. Me gjasë do të marrim edhe çipa të rinj kompjuterikë dhe, natyrisht, një iPhone të ridizajnuar.

Viti i ardhshëm do të jetë një vit i ngarkuar për Apple, nëse duhen besuar thashethemet, i mbushur me teknologji të re që mund të jenë në të njëjtin nivel me momentet kryesore si prezantimi i parë i Macintosh në 1984, iMac i parë në 1999 ose iPhone në 2007 .

Këtë herë, artikulli kryesor do të shtrijë Apple në një territor të ri: syzet AR/VR.

Ky projekt, një nga më ambiciozët e Apple ndër vite, thuhet se përfshin realitetin e shtuar dhe realitetin virtual. AR mbivendos informacionin kompjuterik mbi imazhet e botës reale, ndërsa VR vendos një ekran aq afër syve tuaj sa truri juaj mashtrohet duke menduar se jeni transportuar në një botë të krijuar nga kompjuteri. Është si ndryshimi midis HoloLens-it prej 3500 dollarësh të Microsoft-it dhe Quest-it prej 299 dollarësh të Meta-s. HoloLens po përdoret për të ndihmuar teknikët në terren që të ndajnë informacione teksa po bëjnë inspektime dhe riparime në gjigantin e naftës Chevron. Quest, ndërkohë, është i njohur për lojërat dhe përvojat e tij zhytëse, si loja me enigma Superhot dhe loja aksion Star Wars: Vader Immortal.

Shumica e rrjedhjeve dhe thashethemeve janë fokusuar në specifikat e kufjeve, të tilla si rrjeti i tij ultra i shpejtë me valë dhe pamjet vizuale super të detajuara që një burim i tha CNET që pritet të ketë. Por ende shumë pyetje rrethojnë kufjet e Apple, duke filluar me emrin e saj – ndoshta iGlass?

Data e publikimit të tij është gjithashtu një mister. Në një moment u tha se do të planifikohej për vitin 2020, por tani është shtyrë për vitin e ardhshëm, sipas burimeve që folën me Bloomberg dhe analistë të tjerë. Dhe ne ende nuk e dimë se si do të jetë përdorimi i iGlass dhe nëse do të shitet si disi një aksesor, si Apple Watch dhe AirPods.

Analistët dhe ekspertët e industrisë thonë se softueri elegant i Apple, i kombinuar me App Store dhe shërbimet online si transmetimi i muzikës Spotify, ndihmojnë në mbajtjen e kompanisë përpara rivalëve të saj.

“Arsyeja pse të gjithë e shikojnë gjithmonë Apple është po, ka harduer të dizajnuar mirë, por ka edhe fuqinë e ekosistemit të aplikacioneve”, tha Carolina Milanesi, një analiste në Creative Strategies.

Sikur të mos mjaftonte lëshimi i një linje produkti të ri, Apple ka të ngjarë të ketë edhe përditësime të tjera të mëdha në linjë. Thuhet se kompania po punon për çipat e gjeneratës së ardhshme për kompjuterët e saj Mac, një ridizajn të shumëpritur të kompjuterit të saj të popullarizuar desktop profesional MacBook Air dhe Mac Pro, si dhe një pamje të re për një iPhone 14 të ardhshëm gjithashtu.

Por do të jetë iGlass ai që ka të ngjarë të marrë vëmendjen më të madhe si një nga lançimet më të rëndësishme të produkteve të kompanisë në vite. Suksesi i Apple me produktet e reja ka ardhur kryesisht nga lidhja e tyre me iPhone-in, thonë analistët, duke vënë në dukje se tableti iPad përfitoi nga App Store ekzistues kur mbërriti në vitin 2010. Më tej, Apple Watch dhe AirPods u shitën si aksesorë për iPhone kur u nisën. në shitje në 2015 dhe 2016.

IGlass ka të ngjarë të ndezë shumë pyetje në lidhje me të ardhmen e VR dhe AR dhe se si do të përshtatet në jetën tonë. CEO i Meta Mark Zuckerberg ka zhytur miliarda të panumërta në përpjekjet e tij të Reality Labs, të tilla si kompania e kufjeve Oculus VR që ai bleu për rreth 3 miliardë dollarë në 2014. Kjo përpjekje është ende rreth e rrotull, por industria është e mbushur me startup të shumëpërfolur si Magic Leap , syzet e shumëpritura të së cilës AR u përballën aq keq pas lançimit të saj në 2018, sa dy vjet më vonë, në 2020, kompania njoftoi pushimet nga puna dhe CEO themelues i saj dha dorëheqjen.

IGlass do të përfaqësojë më shumë për Apple sesa të provojë dorën e tij në një kategori të re produkti. Shumë analistë dhe drejtues besojnë se teknologjia e veshur me kokë do të riformësojë industrinë e teknologjisë kur të arrijë përfundimisht. Dhe për Apple, e cila mbështetet në iPhone për të fituar rreth gjysmën e të ardhurave të saj, iGlass gjithashtu mund t’i përgjigjet më në fund pyetjes nëse Apple mund të gjejë gjënë tjetër të madhe – përsëri.

“Unë nuk do ta shikoja Apple aq shumë me harduerin, por cili është ekosistemi i softuerit?” tha Joost van Dreunen, një profesor në NYU Stern School of Business dhe autor i librit One Up: Kreativiteti, Konkurrenca dhe Biznesi Global i Lojërave video. Një skeptik prej kohësh i botës VR, van Dreunen tha se pjesëmarrja në funeralet e Zoom dhe festat e ditëlindjeve të fëmijëve në lojën e ndërtimit të botës Roblox ka filluar të ndryshojë mendje. Dhe, vuri në dukje ai, Apple është i njohur për bindjen e zhvilluesve të aplikacioneve që të përfshihen me gjënë tjetër të madhe. “Nëse dikush mund ta bëjë këtë, është Apple.”/ h.ll/albeu.com