5 gënjeshtra për lumturinë që ndikojnë në shëndetin tonë mendor

Hulumtimet e neuroshkencës zbulojnë se shumë nga ato që jemi të trajnuar të besojmë se do të na bëjnë të lumtur mund të dëmtojnë trurin tonë, të ngatërrojnë mendjet tona dhe të na bëjnë më të prekshëm ndaj depresionit. Psikiatri Daniel Amen, një neuroshkencëtar zbulon 5 nga gënjeshtrat më të zakonshme rreth lumturisë që ai beson se përfundimisht i çojnë një hap më afër depresionit.

Gënjeshtra për lumturinë nr. 1: Të kesh më shumë se diçka që e do, do t’ju bëjë më të lumtur.

Hulumtimet në neuroshkencë tregojnë se për shkak të asaj që quhet “përshtatje hedoniste”, sa më shumë kënaqësi të marrim, aq më shumë duhet të ruajmë ndjenjat e lumturisë. Në thelb, truri ynë është mësuar me përvojat e kënaqësisë së lartë, që do të thotë se ne kemi nevojë për edhe më shumë kënaqësi për të ndjerë të njëjtin rezultat, ngjashëm me mënyrën se si njerëzit kanë nevojë për gjithnjë e më shumë kokainë për të arritur të njëjtin nivel të bodybuilding. Kjo konsumon qendrat e kënaqësisë në tru, gjë që mund të çojë në depresion. Dr. Amen thotë se e ka parë atë në disa atletë profesionistë, aktorë dhe artistë të muzikës.

Gënjeshtra e lumturisë numër 2: Paratë ju bëjnë më të lumtur.

Ka disa të vërteta në këtë. Megjithatë, në SHBA, marrëdhënia mes parasë dhe lumturisë zhduket kur një person fiton mbi 75,000 dollarë. Për një studim të vitit 2018, njerëzit e pasur u pyetën se çfarë duhej për të marrë një 10 perfekte në lumturinë e tyre. Përgjigja e tyre? Shumica thanë dy deri në dhjetë herë më shumë se sa kishin. Dëshira për më shumë para e shkatërron lumturinë sepse gjithçka që keni nuk është kurrë e mjaftueshme.

Gënjeshtra nr. 3 e lumturisë: Pirja e alkoolit ju bën më të lumtur.

Pirja e koktejeve, verës ose birrës mund t’ju japë një gëzim të përkohshëm, por ka efekte anësore të përhershme që e largojnë lumturinë. Pirja e një deri në shtatë pije në javë zvogëlon trurin, sipas një studimi të imazhit të trurit në JAMA Neurology. Alkooli gjithashtu mund të dëmtojë vendimmarrjen tuaj, gjë që mund të shqetësojë karrierën, marrëdhëniet dhe shëndetin tuaj, duke e bërë atë një recetë të sigurt për mjerim. Megjithëse është e mundur që disa njerëz të konsumojnë alkool në moderim, nuk duhet të mbështeteni tek ai si një përmirësues i humorit ose rregullues.

Gënjeshtra e lumturisë nr. 4: Marihuana ju bën më të lumtur.

Njerëzit që pinë marijuanë shpesh thonë se u pëlqen mënyra se si i bën të qeshin dhe të ndjehen euforikë. Por Dr. Amen ka zbuluar se këto rezultate shoqërohen me një disavantazh. Puna e tyre në imazhin e trurit në klinikat Amen tregon se marihuana shkakton plakjen e parakohshme të trurit dhe redukton rrjedhjen e gjakut cerebral, gjë që është shenjë e një truri jo të shëndetshëm dhe të pakënaqur. Përdorimi i marihuanës tek adoleshentët nuk rrit rrezikun e mjerimit pasi një rishikim i vitit 2019 tregon një rrezik në rritje të depresionit dhe vetëvrasjes në moshën e rritur.

Gënjeshtra nr. 5 e lumturisë: Ëmbëlsirat dhe çdo sheqer ju bëjnë më të lumtur.

Ngrënia e ëmbëlsirave mund të ofrojë një ndjenjë të menjëhershme lumturie, por ajo vjedh lumturinë në planin afatgjatë. Çfarë e bën sheqerin një ushqim kaq të pakëndshëm? Përveçse është anti-inflamator dhe i varur, ai është i lidhur me depresionin, si dhe me demencën, diabetin dhe obezitetin. Ku është lumturia në to? Ashtu si me alkoolin, ju mund të shijoni patëllxhanë në mënyrë të moderuar, vetëm sigurohuni që të jeni vërtet të uritur dhe kini kujdes që të mos përdorni ushqimin si një mënyrë për të rregulluar emocionet tuaja./