10 fakte për jetën në Austri që do t’ju habisin

Austria është një vend në zemër të Evropës që tërheq vazhdimisht turistë. Peizazhet lokale janë të mrekullueshme, andaj ata që i kanë vizituar të paktën një herë me siguri do të duan të kthehen përsëri.

Janë disa specialitete me të cilat banorët e Austrisë janë mësuar prej kohësh, por që mund të befasojnë mjaft pozitivisht vizitorët nga vendet e tjera.

Qentë janë të mirëpritur kudo. Ata mund të vizitojnë kafene, restorante, metro dhe shumë vende të tjera publike dhe transport. Vendet që ndalojnë qentë zakonisht kanë një shenjë që e thotë këtë.

Ata nuk përdorin taksi. Në shumë vende, është normale të telefononi thjesht një taksi ose Uber, megjithëse do t’ju duhet të ecni vetëm për 10 ose 15 minuta. Ky nuk është rasti në Austri. Të marrësh një taksi në Austri do të thotë që ose je shumë i moshuar dhe nuk mund të ecësh më, ose je vërtet i pasur.

Nuk ka gjasa që të gjeni një austriak që nuk mund të skijojë. Ata e mësojnë këtë aktivitet që në fëmijëri, duke vizituar vendpushimet e skive me prindërit e tyre. Për më tepër, nxënësit e shkollës ndjekin klasat e detyrueshme të skijimit. Nuk është rastësi që skiatorët austriakë janë ata që fitojnë më së shpeshti numrin më të madh të medaljeve në kampionatet botërore dhe evropiane.

Ata kanë një mënyrë të veçantë për të përshëndetur njëri-tjetrin. Jemi mësuar t’i përqafojmë njerëzit kur i përshëndesim. Banorët e Austrisë janë më të lirë në këtë kuptim: puthen në të dy faqet. Shkalla e afërsisë në këtë kuptim nuk është e rëndësishme – atë e bëjnë miqtë e ngushtë dhe të njohurit e zakonshëm.

Biletat për Operën e famshme të Vjenës nuk janë të disponueshme për të gjithë, por ka një rrugëdalje për këtë. Në ditën e shfaqjes, disa orë para fillimit të saj, njerëzit mund të blejnë bileta për vendet në këmbë. Ata kushtojnë rreth një filxhan kafe. Përveç vetë koncertit, vizitorët mund të argëtohen me një turne falas në opera.

Ka një lloj rafti në tualetet austriake. Përpara se të shkojë në kanalizim, përmbajtja e mëparshme e zorrëve mbetet në sipërfaqen brenda guacës. Kështu që njerëzit mund të bëjnë vetë-monitorim të shëndetit të tyre ose të marrin një mostër të jashtëqitjes së tyre për t’i sjellë për testim më vonë.

Banorët e këtij vendi nuk konsiderohen të ngadalshëm dhe nuk e ruajnë rendin kur janë në supermarkete. Të gjitha gjërat që kanë blerë mundohen t’i vendosin në çantë sa më shpejt. Një rregull i pashkruar ndihmon për të shpejtuar procesin e shërbimit dhe ndihmon për të mos humbur kohën e personit tjetër.

Në Austri ka një taksë për qentë. Taksa është fikse për të gjithë pronarët e miqve me katër këmbë dhe nuk varet nga raca e tyre. Çdo qytet përcakton normën e tij tatimore, por mesatarisht, pronarët paguajnë 72 euro në vit për qenin e parë dhe 105 euro për secilin pasues. Ata që nuk respektojnë rregullat mund të gjobiten për një shumë të madhe parash.

Kopshtet e përbashkëta janë shumë të zhvilluara në Vjenë. Kur ecni në rrugë, është e lehtë të hasni mbjellëse druri me dhe. Atje vendasit kultivojnë lule, perime apo zarzavate për përdorim personal. Ky territor është i përbashkët dhe përgjegjësia për bimët është mbi të gjithë banorët e lagjes. Kopshtarët organizojnë takime të përbashkëta ku vendosin se kush do të kujdeset për pastërtinë, cilat takime të tjera duhet të mbajnë dhe cilat bimë do të rrisin më pas.

Austriakët mund të studiojnë në universitet gjithë jetën. Për faktin se studimi në universitete është falas, shkojnë edhe banorë të çdo moshe. Kolegu juaj nga ligjërata mund të jetë lehtësisht gjyshi i dikujt, i cili vendosi të rifreskojë njohuritë e tij ose të mësojë diçka të re.