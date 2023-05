Qarku Tiranë, PS merr Kamzën dhe Vorën, kryeson në tre bashkitë e tjera, Veliaj lë pas Këlliçin

Partia Socialiste ka fituar thellë në Kamëz, me Rakip Sulin që ka marrë 60.36 përqind të votave, ndërkohë që kandidati i “BF” ka marrë vetëm 35.32 % të votave. Kandidati i PD Bilbil Bajraktari ka marrë vetëm 4.3%.

Edhe në Vorë socialistët kanë fituar. Janë numëruar 44 nga 44 kuti dhe Blerim Shera ka marrë 73.5 %të votave ndërsa Indrit Hoxha vetëm 26.5 përqind.

Në Bashkinë Tiranë nga 941 qendra votimi në total, deri më tani janë numëruar 475 prej tyre. Kandidati i PS, Erion Veliaj po shkon drejt me 53.02% të votave. Sakaq, kandidati i koalicionit “BF”, Belind Këlliçi ndjek në vendin e dytë me 35.96%. Më tej kandidatët e partive të tjera, më konkretisht Arlind Qori i Lëvizjes Bashkë ka marrë deri tani 4.96 % të votave. Roland Bejko i PD-së me 4.40%. Nga ana tjetër Lajla Përnaska e PDIU me 0.78 %, ndërsa Marko Dajti i Frontit të Majtë ka 0.88%.

Edhe në Bashkinë Kavajë ka nisur procesi i numërimit. Në rezultatin e 11 kutive të para nga 92 që ka përballë Fisnik Qosja i ‘Bashkë Fitojmë’ merr vetëm 44.06% përballë 55.94% të Redjan Kralit të PS.

Në Bashkinë Rrogozhinë janë numëruar deri më tani 48 nga 55 bashki dhe kryeson me 50.06 % të votave kandidati socialist, Edison Memolla. Kandidati i BF Shkëlqim Hoxha merr 49.54%.

