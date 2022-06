Tronditje në Bundesliga: Ylli i Stuttgart arrestohet në Ibiza me akuzën e përdhunimit

Tronditje në Bundesligë pasi futbollisti turk i Shtutgartit, Atakan Karazor u arrestua në Ibiza me akuzën e përdhunimit të një 18-vjeçare spanjolle.

Atakan Karazor është një nga dy burrat që dyshohet se kanë përdhunuar një 18-vjeçare spanjolle në Ibiza.

Këtë e ka bërë të ditur ekipi i tij, Shtutgarti, me një njoftim zyrtar për incidentin e ndodhur në Ibiza në orët e para të së mërkurës.

Futbollisti 25-vjeçar gjerman me origjinë turke ishte me pushime në qytetin spanjoll dhe është arrestuar së bashku me një tjetër nga autoritetet spanjolle me akuzën e përdhunimit. /albeu.com/

Njoftimi i Shtutgartit