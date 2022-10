Shkak bëhen periodat, lojtaret e Man City nuk do të veshin pantallona të shkurtra e të bardha për të qenë të rehatshëme

Manchester City dhe Puma kanë bërë një lëvizje të rëndësishme për futbollistët femra.

Në veçanti, lojtaret nuk do të veshin më pantallona të shkurtra të bardha për t’u ndjerë rehat gjatë periodave të tyre.

“Puma dhe Manchester City janë krenarë që punojnë ngushtë me lojtarët për t’i mbështetur ata dhe për të krijuar mjedisin më të mirë të mundshëm që ata të ndihen më të mirën dhe të performojnë më të mirën e tyre”. /G.D abcnews.al/

Man City women’s team will replace their white shorts next season.

City highest-profile English club to adopt approach over concerns. Well done.

“It’s real, the anxiety about your period possibly starting before or even during the game… it obviously affects your performance”

— Sacha Pisani (@Sachk0) October 27, 2022