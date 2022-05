Moti parashikohet me diell si dhe vranësira shtresore por të larta dhe transparente.

Prani grimcash pluhuri dhe rëre në pjesën më të madhe të vendit. Zagushi për shkak të tyre.

Era do të fryjë me drejtim juglindje, verilindje dhe shpejtësi 1-10m/s. Valëzimi në dete parashikohet i forcës 0-1 ballë duke u shoqëruar me lartësi dallge 0.5-1.0 metër.