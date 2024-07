Humbje e thellë për Slloveninë, Portugalia siguron çerekfinalen

Padyshim që nuk pritej diçka e tillë. Portugalia vuajti shumë ndaj përfaqësueses së Sllovenisë, ku pasi nuk arritën të gjenin rrugën e rrjetës në kohën e rregullt e as në kohën shtesë iu drejtuan goditjes së 11-metërsh, nga ku fitues dolën portugezët, duke avancuar kështu, në çerekfinalet e Kampionatit Evropian të futbollit.

Një pengesë e madhe në lojën portugeze mund të konsiderohet edhe përqëndrimi i aksioneve, te lideri i tyre, Cristiano Ronaldo, i cili pavarësisht se pati një mori shansesh, duket se i ka humbur reflesket e vjetra, duke lënë disi në “baltë”, Kombëtaren e tij.

Mirëpo, 5 herë fituesi i Topit të Artë, shpërdoroi një penallti e fituar më së miri nga “fantazisti”, Diogo Jota, me kapitenin portugez, i cili dërgon topin në krahun e djathtë të portës, por që pritet nga “gardiani” slloven, Jan Oblak, duke e dërguar sfidën drejt goditjes së 11-metërshave, nga ku “Luzitanët” u treguan më të saktë, me “shtatlartin” portugez, Diogo Costa i cili u tregua fantastik duke pritur plot penallti, ato të Ilicic, Balkovec e Verbic.

Falë kësaj fitoreje skuadra e Portugalisë siguron kualifkimin për në fazën çerekfinale të Euro 2024, ku përballë do të ketë një prej favoritëve absolut, për fitimin e trofeut, Francën, me sfidën që do të zhvillohet mbrëmjen e 5 korrikut, në “Volksparkstadion”, Hamburgut, ku mund të shohim një përsëritje të finales së Euro 2016, aty ku Portugalia fiton trofeun e parë madhor në histori.