Historia e çmendur nga La Liga: U godit nga agjenti i lojtarit, tifozët e Rayo nuk e pëlqejnë presidentin e tyre, u akuzua për përdhunim e lojtareve femra

Një histori e çmendur nga La Liga. Presidenti i Rayos, Raul Martin Presa, u prlesh me agjentin e sulmuesit të Espanyol, Raul de Tomas pikërisht gjatë negociatave.

Nuk i pëlqenin komisionet e larta.

Presidenti dëgjoi kërkesat e ndërmjetësit dhe u zemërua aq shumë sa sulmoi një nga avokatët dhe, gjatë kësaj, goditi aksidentalisht në fytyrë agjentin e de Thomas.

Disa sekonda më vonë, Raul u godit në hundë, dhe shkoi në spital me një dëmtim të lehtë. Nuk kishte thyerje, por ai duhej ta shikonte ndeshjen kundër Valencias në një formë kaq të trishtuar:

Tifozët e Rayo nuk e pëlqejnë vërtet presidentin e tyre

Është e vështirë të gjesh një klub ku tifozët e urrejnë presidentin aq shumë.

Tifozët organizojnë rregullisht protesta kundër Presës, madje në vitin 2019 e sulmuan. Transferimi i Radamel Falcao vitin e kaluar nuk e ktheu dashurinë e fansave, në prezantimin e kolumbianit, tifozët filluan të gumëzhinin sapo Presa u shfaq pranë Radamelit.

Çuditërisht, tifozët e Rayo kanë qenë në luftë me presidentin për 11 vjet. Në vitin 2010, Presa bleu 97% të klubit për 961 euro dhe një borxh prej 40 milionësh. Raul është një manjat reklamash dhe e kupton marketingun. Ai donte të rindërtonte klubin, por shpesh vendimet bien ndesh me vlerat e klubit. Përveç ftesës së Zozulyas dhe politikanëve të krahut të djathtë, Presa donte të hapte një degë të Rayo Vallecano në Oklahoma në 2016, ku taksat janë të ulëta. Tifozët e Rayo nuk e vlerësuan atë dhe ideja u braktis shpejt, shkruan albeu.com.

Por kjo është vetëm një pjesë e vogël. Presë për 11 vite janë grumbulluar shumë pyetje.

Ankesa kryesore është gjendja e tmerrshme e stadiumit. Ka tribuna të këqija, nuk ka ndriçim normal dhe tifozët vijnë me dorezat e tyre. Nuk respektohen masat e sigurisë. Tualetet nuk kanë as letër e as dritë, dhe lavamanet janë të ndotur, disa tualete janë plot me vrima dhe pa sifone.

Ndeshja e parë e Rayos në shtëpi pas kthimit në La Liga u ndoq nga 583 persona. Aksioni i tifozëve kundër Presës dhe politikës së tij të biletave. Ai ishte i vetmi në La Liga që anuloi biletat e sezonit, duke u mbështetur në situatën e paqëndrueshme me koronavirusin. Çmimi i biletës 25 euro. Ju nuk mund t’i blini ato as në internet. Vetëm në arkë.

Gjysma e lojtarëve kryesorë të listës së Rayo-s po vonohen pagesat e bonusit. Ndonjëherë ata mund të vonojnë pagën për shkak të largimit të pretenduar të kontabilistit. Rayo e femrave është një çështje më vete: lojtaret stërviteshin pa kontrata, por ishin dakord. Nuk paguheshin, disa vajza i nxorrën nga banesat e marra me qira nga klubi, disa flinin në dyshekë se po nxirreshin orenditë. Lojtaret shkuan në një trazirë dhe lidhën udhëheqjen e La Liga vetëm atëherë çështja u zgjidh.

Në shkurt, mesazhe të vjetra audio nga trajneri i Rayos për femra me thirrje të qarta për përdhunim u shfaqën në internet. Presidenti u përgjigj se nuk do t’i kushtonte fare rëndësi opinionit të fansave.

Ç’pritet më tej?. /albeu.com/