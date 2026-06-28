10 futbollistët më të spikatur të javës së tretë në Botërorin 2026 – Dembele në krye, Messi vendos rekord historik

Faza e grupeve në Kupën e Botës 2026 u mbyll mes emocionesh të forta, rezultateve befasuese dhe arritjeve historike. Ousmane Dembele regjistroi hat-trickun më të shpejtë në një Botëror në 72 vitet e fundit, Ekuadori nxori jashtë Gjermaninë pas fitores sensacionale 2-1, ndërsa Afrika e Jugut siguroi për herë të parë një vend në fazën me eliminim direkt.
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Më poshtë vjen lista e 10 lojtarëve që lanë gjurmën më të madhe në përballjet e raundit të tretë të fazës së grupeve.
10. Ismael Saibari (Marok)
Mesfushori i Marokut ruajti nivelin shumë të lartë edhe në ndeshjen kundër Haitit, ku gjeti rrugën e rrjetës në suksesin 4-2. Me paraqitjet e tij të qëndrueshme dhe ndikimin në repartin ofensiv, Saibari po shfaqet si një nga elementët më të rëndësishëm të skuadrës.
9. Sasa Kalajdzic (Austri)
I futur në lojë nga pankina, Kalajdzic shënoi në çastet e fundit ndaj Algjerisë për barazimin 3-3, rezultat që i dha Austrisë biletën për në raundin tjetër. Goli pati rëndësi historike, sepse Austria nuk e kishte kaluar fazën e grupeve të një Botërori që nga viti 1982.
8. Nicolas Pepe (Bregu i Fildishtë)
Pepe ishte vendimtar në triumfin 2-0 ndaj Curaçaos, pasi realizoi të dy golat e takimit. Falë këtij suksesi, Bregu i Fildishtë arriti për herë të parë në histori kualifikimin në fazën me eliminim direkt.
7. Leandro Trossard (Belgjikë)
Belgjikës i duhej një fitore e thellë dhe e mori me shifrat 5-1 kundër Zelandës së Re. Në qendër të këtij rezultati ishte Trossard, autor i dy golave që e drejtuan ekipin drejt kreut të grupit.
6. Jude Bellingham (Angli)
Në momentin kur Anglia kishte nevojë për dikë që të merrte drejtimin, Bellingham doli në pah. Ai hapi ndeshjen ndaj Panamasë dhe pas vetëm katër minutash dha asistin për Harry Kane, duke vulosur fitoren 2-0 të “Tre Luanëve”.
5. Yoane Wissa (RD Kongo)
RD Kongo ishte shumë pranë largimit nga turneu, por Wissa udhëhoqi përmbysjen mbresëlënëse kundër Uzbekistanit. Fillimisht barazoi nga pika e bardhë e penalltisë, më pas në kohën shtesë mbylli fitoren 3-1, duke i dhuruar vendit të tij suksesin e parë historik në një Kupë Bote.
4. Vinicius Junior (Brazil)
Braziliani pati rol kyç në fitoren 3-0 përballë Skocisë, teksa shënoi dy herë dhe e çoi në katër numrin e golave të tij në këtë Botëror. Forma e tij e bën një nga pretendentët kryesorë për “Këpucën e Artë”.
3. Lionel Messi (Argjentinë)
Ndonëse hyri në fushë vetëm në pjesën e dytë të ndeshjes me Jordaninë, Messi arriti sërish të bëjë diferencën. Ai realizoi nga goditja e lirë në fitoren 3-1 dhe u bë lojtari i parë në histori që shënon në shtatë ndeshje radhazi të Kupës së Botës. Po ashtu, shkoi në 19 gola në Botëror, duke e thelluar rekordin si golashënuesi më i mirë në historinë e këtij kompeticioni.
2. Kylian Mbappe (Francë)
Edhe pse nuk e gjeti golin në ndeshjen me Norvegjinë, Mbappe zhvilloi një paraqitje të shkëlqyer dhe kontribuoi me dy asistime në fitoren 4-1 të Francës. Sulmuesi francez dëshmoi edhe një herë se pesha e tij në lojë shkon përtej golave, falë aftësisë për të krijuar raste për bashkëlojtarët.
1. Ousmane Dembele (Francë)
Pa asnjë dyshim, lojtari më i spikatur i këtij raundi ishte Ousmane Dembele. Sulmuesi i Francës realizoi një hat-trick ndaj Norvegjisë brenda vetëm 32 minutave, duke qenë figura kryesore në fitoren 4-1 dhe në mbylljen e grupit në vendin e parë.
Me shpejtësinë, driblimet dhe saktësinë përpara portës, Dembele dominoi plotësisht ndeshjen. Tripleta e tij hyri në histori si hat-tricku më i shpejtë në një Kupë Bote në 72 vitet e fundit, ndërsa kjo paraqitje e konfirmoi Francën si një nga skuadrat favorite për trofeun.
Përmendje të veçanta
Harry Kane (Angli) – Shënoi golin që konfirmoi fitoren ndaj Panamasë dhe u bë golashënuesi më i mirë i Anglisë në historinë e Kupave të Botës.
Marcel Sabitzer (Austri) – Ishte një nga emrat më të rëndësishëm në barazimin dramatik 3-3 kundër Algjerisë.
Kevin De Bruyne (Belgjikë) – Shënoi dhe drejtoi lojën në fitoren bindëse 5-1 ndaj Zelandës së Re.
Thapelo Maseko (Afrika e Jugut) – Realizoi golin historik që i dha Afrikës së Jugut kualifikimin e parë ndonjëherë në fazën me eliminim direkt të Botërorit.
Riyad Mahrez (Algjeri) – U duk si heroi i Algjerisë me golin në minutat shtesë ndaj Austrisë, megjithëse gëzimi u ndërpre nga barazimi dramatik i austriakëve.
Gonzalo Plata (Ekuador) – Shënoi golin vendimtar në suksesin sensacional 2-1 kundër Gjermanisë, rezultat që i siguroi Ekuadorit kualifikimin në fazën tjetër dhe një nga surprizat më të mëdha të turneut.