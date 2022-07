Shtohen dyshimet për shëndetin e Putin, momenti kur çalon teksa zbret nga avioni (VIDEO)

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin gjatë vizitës së djeshme në Teheran për tu takuar me liderin e Iranit si dhe me liderin turk Rexhep Taip Erdogan është fotografuar nga kamerat duke çaluar.

Në videon përkatëse të postuar në Twitter nga gazetat britanike “The Sun” dhe “Daily Mail”, Putini është paraqitur duke ecur me vështirësi pasi ka zbritur nga avioni. Por ajo që shtypi britanik po komenton tërësisht është se, duke ecur në tapetin e kuq, ai tregon paqëndrueshmëri në ecjen e tij pasi ecën duke çaluar./albeu.com

Sickly Putin hobbles along red carpet with his arm hanging limp by his side as he arrives in Iran for anti-West summit pic.twitter.com/hKE3kyYbfi

