Shqipëria e rrezikuar nga Rusia? Ky është paralajmërimi i ministres së Jashtme të Britanisë

Tensionet mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdojnë të jenë të larta edhe pse për një moment u shpresua kur disa trupa ruse u larguan nga kufiri.

Shume lidera janë përfshirë me deklarata dhe takime direkte me presidentin Vladimir Putin, por deri më tani nuk ka ende asnjë rezultat.

Një paralajmërim i frikshëm vjen nga ministrja e Jashtme e Britanisë, Liz Truss, e cila shprehet se nëse Putin do të pushtojnë Ukrainën do të vazhdojë luftën me vendet fqinje.

Në intervistën e saj Truss ka theksuar se nëse Putin do të sulmonte Ukrainën do të ishte një pararendës që Rusia të përdorte forcën për të aneksuar më shumë ish-shtete sovjetike.

“Ne duhet të ndalojmë Putinin, sepse ai nuk do të ndalet në Ukrainë. Ai ka qenë shumë i qartë ambicia e tij nuk e çon vetëm në marrjen e kontrollit të Ukrainës, ai dëshiron ta kthejë kohën pas në mesin e viteve 1990 apo edhe para kësaj”, ka thënë ajo.

Ndër të tjera në analizën e saj ajo shprehet se në rrezik për një mbizotërim rus kanë dhe vendet baltike dhe atotë Ballkanit Perëndimor.

“Shtetet baltike janë në rrezik… edhe Ballkani Perëndimor. Putini i ka thënë të gjitha këto publikisht, se ai dëshiron të krijojë Rusinë e Madhe, se ai dëshiron të kthehet në situatën siç ishte më parë, ku Rusia kishte kontroll mbi zona të mëdha të Evropës Lindore. Pra, është kaq e rëndësishme që ne dhe aleatët tanë t’i kundërvihemi Putinit. Mund të jetë Ukraina javën e ardhshme, por cili vend do të jetë më pas?’, është shprehur zyrtarja britanike.

Deklaratat e sekretares së Jashtme erdhën menjëherë pas pralajmërimit që kryeministri britanik Boris Johnson bërë më parë, se një pushtim rus i Ukrainës mund të shkaktojë “shkatërrimin e një shteti demokratik dhe tronditjet do të ketë jehonë në mbarë botën”./albeu.com