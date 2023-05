Nga nesër devijohet trafiku në rrugën Fushë Krujë-Thumanë

Duke nisur nga nesër, 23 prill, do të devijohet trafiku në rrugën Fushë Krujë-Thumanë, për shkak të punimeve që do të kryhen në këtë segment.

Autoriteti Rrugor Shqiptra bën me dije se trafiku do të devijohet pëe 21 ditë. Gjatë kësaj periudhe do të kryhen riparime dhe do të vendosen tabela informuese për devijimin e trafikut.

Puna do të realizohet me segmente të pjesshme dhe me devijime alternative për të mos sjellë ndërprerje të qarkullimit rrugor.

Njoftimi i ARRSH

Në kuadër të kontratës së mirëmbajtjes, nesër, datë 23.05.2023 fillon ndërhyrja për rehabilitimin e shtresave asfaltike në segmentin Fushë Krujë-Thumanë

Sipas Planit të Menaxhimit të Trafikut, si dhe vendosjes së tabelave informuese për çdo devijim, drejtuesit e mjeteve do të orientohen për rrugën që do të ndjekin.

Puna do të realizohet me segmente pjesore, me devijime rrugësh alternative, me qëllim që të mos sjellë ndërprerje të qarkullimit të trafikut.

Punimet do të zgjasin ditë si më poshtë

• 4 ditët e para do të punohet në segmentin Kryqëzim Luz–Kryqëzim Borizanë, ku sensi i lëvizjes Tiranë–Milot do të qarkullojë nëpërmjet rrugës alternative në segmentin Kryqëzim Luz–Qendër Borizanë–Kryqëzim Borizanë.

• Duke filluar nga dita e pestë deri në ditën e gjashtë, puna do të vijojë në segmentin Kryqëzim Borizanë–Rrethrrotullimi Thumanë. Sensi Tiranë– Milot do të kalojë në segmentin Kryqëzim Borizanë–Qendër Borizanë–Thumanë-Rrethrrotullimi Thumanë. Më pas do të vijojë lëvizjen normale në drejtim të Milotit.

• Duke filluar nga dita e shtatë deri në ditën e nëntë, puna do të vazhdojë në segmentin Rrethrrotullimi Thumanë-Kryqëzim Borizanë. Sensi Tiranë–Milot do të kalojë në segmentin Kryqëzim Borizanë-Qendër Borizanë-Thumanë-Rrethrrotullimi Thumanë.

• Duke filluar nga dita e dhjetë deri në ditën e katërmbedhjetë, puna do të vazhdojë në segmentin Kryqëzim Borizanë-Kryqezim Luz. Sensi Tiranë-Milot do të kalojë në segmentin Kryqëzim Luz-Qendër Borizanë-Kryqëzim Borizanë.

• Duke filluar nga dita e pesëmbëdhjetë deri në ditën e shtatëmbëdhjetë, puna do të vazhdojë në segmentin Degëzim Y-Kryqëzim Luz. Sensi Tiranë–Milot do të kalojë në segmentin Degëzim Y-Fushë Krujë-Unazë-Kryqëzim Luz.

• Duke filluar nga dita e tetëmbëdhjetë deri në ditën e njëzet e një, puna do të vazhdojë në segmentin Kryqëzim Luz-Degëzim Y. Sensi Tiranë-Milot do të kalojë në segmentin Degëzim Y-Fushë Krujë-Unazë-Kryqëzim Luz.

Autoriteti Rrugor Shqiptar kërkon mirëkuptimin si dhe zbatimin e sinjalistikës provizore nga drejtuesit e mjeteve lidhur me këtë devijim./albeu.com/