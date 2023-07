LIVE/ Avioni i Bill Clinton zbret në Rinas, pritet nga Rama. Pasdite do të mbajë fjalim para shqiptarëve, Begaj mungon në ceremoni

Ish-Presidenti amerikan Bill Clinton ka mbërritur në Rinas në orën 15:18. Ai u prit nga kryeministri Edi Rama dhe anëtarë të tjerë të kabinetit qeveritar në Rinas. Vizita e Clinton në Shqipëri përkon me festën e pavarësisë së SHBA-së, nesër më 4 korrik dhe me ditëlindjen e kreut të qeverisë Edi Rama.

Pasi zbriti nga avioni, eskorta la aeroportin e Rinasit për tu nisur drejt Tiranës.

Për herë të parë, presidenti i 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, prek sot tokën shqiptare, ku do të qëndrojë deri në 4 korrik, ditë që përkon me pavarësinë e SHBA.

E gjithë Tirana është përgatitur për këtë vizitë historike duke veshur rrugët kryesore me flamujt kuq e zi dhe flamujt amerikanë.

Rrugët kryesore ku do të kalojë dhe eskorta që do të shoqërojë Clintonin janë zbukuruar me flamujt e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat nesër festojnë dhe Ditën e Pavarësisë.

Gjithashtu ka një prani të madhe të forcave të policisë rrugore të cilat përpiqen të menaxhojnë qarkullimin rrugor.

Presidenti Begaj nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e pritjes së ish-presidentin amerikan Bill Clinton e cila do të zhvillohet në orën 19:00 në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” përballë Kryeministrisë.

Mësohet se ai do të mungojë në ceremoni për arsye shëndetësore.

Më herët presidenti Bajram Begaj i ka uruar mirëseardhjen ish-presidentit Clinton me anë të një postimi në Facebook.

Begaj thekson se Shqipëria dhe shqiptarët do t’i jenë përjetë mirënjohës për gjithçka që ka bërë për kombin tonë e në veçanti për Kosovën.

Më tej Begaj thekson se vendimmarrja dhe lidershipi në ditët më vendimtare për të ardhmen e Kosovës e ka vendosur Clinton në piedestalin e miqve tanë më të shtrenjtë.

“Mirësevjen në Tiranë Presidenti Clinton! Shqipëria dhe shqiptarët ju janë përjetë mirënjohës për gjithçka që keni bërë për kombin tonë e në veçanti për Kosovën. Vendimmarrja dhe lidershipi juaj në ditët më vendimtare për të ardhmen e Kosovës ju kanë vendosur në piedestalin e miqve tanë më të shtrenjtë. Ju faleminderit nga zemra!”, shkruan Begaj.

Kryeministri i vendit, Edi Rama ka pritur sot në Rinas ish-Presidentin amerikan Bill Clinton.

Ai ka ndarë në Facebook një foto nga momenti kur janë takuar. Kreu i qeverisë gjithashtu fton qytetarët që të marrin pjesë në ceremoninë e mikpritjes së Presidentit.

“Rinas – Me presidentin Bill Clinton, mikun e përjetshëm të kombit shqiptar, i cili sapo shkeli për herë të parë në Shqipëri

*Jeni të mirëpritur të gjithë tek Kryeministria, sot në 18:30 për ceremoninë e mikpritjes së Presidentit Clinton dhe adresimin e tij për të gjithë shqiptarët”, shkruan Rama.

Çdo gjë duket se është bërë gati për mikpritjen e presidentit të 42-të të SHBA-ve, Bill Klinton. Teksa jemi pak momente para mbërritjes së tij, një banderolë me mbishkrimin “Welcome Mr.President” është shpalosur në fasadën e Korpusit.

Kryeministri Edi Rama ka mbërritur rreth orës 14:40 në Rinas për të pritur ambasadorin amerikan.

Pas ekzekutimit të himneve kombëtare të SHBA-ve dhe Shqipërisë, Kryeministri Edi Rama dhe Presidenti i 42-të i SHBA-ve Bill Klinton do të bëjnë parakalimin ceremonial dhe do të nderojnë flamujt e dy vendeve.

Në orën 19.05 Kryeministri Edi Rama do të mbajë fjalën e rastit dhe më pas do të ftojë zotin Bill Klinton të marrë çmimin e akorduar.

Në orën 19.25 do të zhvillohet ceremonia e nderimit të Presidentit të 42 të SHBA-ve Bill Klinton me “Yllin e Mirënjohjes për Arritjet Publike” që do të pasohet nga fjalimi i Presidentit.