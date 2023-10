Ky është maniaku që u kërkon grave s*ks online (VIDEO)

Ju treguam një javë më parë se si një grua e re po shantazhohej me foto nga një maniak që kërkonte favore seksuale nga ajo, pavarësisht se nuk e njihte dhe nuk e kishte takuar asnjëherë.

Kuptuam qe kemi të bëjmë me rastin tipik të një shantazhuesi nga të shumtët që janë çdo ditë prezent ne rrjetet sociale. Me mënyra thuajse të njejta, ata kërkojnë të përfitojnë nga femrat duke i vënë nën presion me foto dhe video të përvetësuara nga profilet e tyre personale.

Nisur nga insistimi i gruas se re, qe është nene e një fëmije te vogël, e kontaktuan menjëherë për te kuptuar me mire arsyet e këtyre shantazheve, nga një person qe sipas saj ishte fare i panjohur.

Qe ne nisje te bisedës, vumë re diçka. Profili fals me emrin dhe fotot e saj, i cili administrohej nga shantazhuesi, kishte marre menjëherë nje numër te madh shikimesh. Kjo nisur edhe nga tekstet ngacmuese qe bënte ai duke u hequr si gruaja e re.

Dhe pasi e kishte bere viral profilin e ri me fotot e vajzës, ai e ka kontaktuar vete, duke pretenduar se dikush po përdorte imazhin e saj.

Pra maniaku po hiqej si hero, kur ne fakt personi qe kërkonte ta dëmtonte 23 vjeçare, ishte ai vete.

Dhe kur vajza kërkon te flasë me te, ai refuzon menjëherë.

Kjo nuk zgjat shume dhe maniaku del nga roli i heroit, duke zbuluar qëllimin e vërtete qe ka ndaj vajzës.

Këto qe lexuam nuk lënë shume vend për te kuptuar nivelin e psikopatisë se këtij individi. Prandaj menduam se duhej ndërhyre sa me shpejt, për t’i dhënë fund kësaj maskarade me jetën e një gruaje e cila nuk kishte asnjë lidhje me këtë pervers ende te panjohur për ne.

Por me përpara duhet te hynim ne rrjetet sociale te gruas, e cila nga ana e saj nuk hezitoi te na jepte aksesin.

Dhe nga ky moment, lojën e nisur nga ai, do ta drejtonim ne.

Kemi komunikuar për dite te tera me te, me ne fund, maniaku ka pranuar te na japë një numër telefoni.

Pasi e kemi porositur vajzën qe te jete shume e kujdesshme, ajo do te bënte telefonatën e pare me shantazhuesin enigmatik.

Gruaja ndërhyn duke i kujtuar se ka impenjime te tjera ne jete, por aty, maniaku jo vetëm nuk ndalet, por kalon ne kërkesa specifike.

Dhe pas refuzimit kategorik te zonjës, ai e bën kërkesën duke e shantazhuar ne formën me te ulet te mundshme. Dhe pas këtyre kërcënimeve prej një maniaku te sëmure, biseda mes te dyve mbyllet serish me kërkesën për video dhe me friken se mos gruaja i ben keq.

Por kur kishim menduar se jemi afruar kaq pranë shantazhuesit, gruan e re e tradhtojnë nervat dhe shkarkon ndaj tij te gjithë zemërimin e mbledhur për dite me radhe. Pas gjithë asaj bisede te tendosur, ajo del nga skenari dhe nis nje debat te nxehte me te.

Pas këtij debati plot fyerje dhe kërcënime, dukej se ishim kthyer edhe njëherë ne piken e nisjes. Por një as nen mënge e kishim. Sepse ne momentin e bisedes qe gruaja kishte bere me perpara me video, ajo ka arritur te kape një foto te shantazhuesit.

Te këtij personi dmth. Dhe tani ishte radha jone. Kishim numrin e telefonit, rrjetet sociale dhe fytyrën e këtij maniaku. Meqë me profilin e gruas te re ishim djegur përfundimisht, na duhej te provonim me një tjetër femër, e cila kësaj radhe ishte njëra prej kolegeve tona. Dhe meqë tashme kishim edhe instagramin e tij, i bejme nje ftese, me shpresën se do te na kontaktoje.

Dhe nuk u zhgënjyem. Maniaku i dogji te gjitha etapat, duke na shkruajtur menjëherë.

Sado optimizëm qe kishim, mendonim se do te kalonte kohe derisa te fitonim besimin e tij, por duket se ai nuk kishte shume kohe për te humbur, pavarësisht dyshimeve.

Shkurt atë qe i bën çdo dite te tjerëve, ky person e shet sikur e ka pësuar ne kurriz. Dhe me e bukura është se pas disa komunikimeve, ai nis ti tregoje mikes se re. Historinë qe i kishte ndodhur dhe qe ne e kishim dokumentuar. Problemi është se nuk ka kuptuar se herën e pare, ashtu edhe te dytën, po komunikon me Piranjat.

Sidoqoftë, rendësi ka qe po fitojmë besimin e tij.

Mendojmë se tashme është pune orësh qe te arrijmë tek maniaku, prandaj i japim gatishmëri për takimin

Ju mendoni se u mbyll këtu? Jo, sepse duke e ditur mire se çfarë kishte bere vetëm pak dite përpara me zonjën qe shantazhonte, trembej se pas kësaj vajze ishte pikërisht viktima e tij e mëparshme.

E pas këtij hezitimi te pare, na shkruan duke na vene një kusht.

Dhe ne nuk ia prishim aspak, por i dërgojmë te dhënat e koleges tone. Lere parkingun se e paguajmë ne, por bën mire qe po ha, se nuk i dihet asnjëherë. Do te jete dite e gjate.

Ndërsa është rrugës, maniaku, nis te mendoje seriozisht për vajzën qe do te takoje. Ne fakt edhe ne nuk na gënjeu. Erdhi ne takim.