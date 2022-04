Ndër të parat që ka thyer tabutë në vend, vazhdoi karrierën përtej oqeanit, e njohët cila është këngëtarja?

Bleona Qereti, e njohur profesionalisht si Bleona, është një këngëtare, ndërmarrëse dhe aktore shqiptare-amerikane. Në Shqipëri njihet si një ndër artistet e guximshme që gjithmonë ka thyer tabutë dhe ka marrë e para përsipër riskun.

Që nga viti 2009, Bleona ka banuar në Shtetet e Bashkuara, ku ajo ka punuar me prodhues të tillë si Timbaland, Rodney Jerkins, dhe fituesi i çmimeve Grammy, David Foster. Ajo ka publikuar disa teke, të tilla si “Show Off”, “Fuc k You I’m Famous”, “Take You Over”, “Pa You” dhe “Pass Out”, kjo e fundit bashkë-prodhoi nga Timbaland.

Më 10 shtator 2013 ajo publikoi teken “Take It Like A Man”. Në shkurt të vitit 2019, ajo zbarkoi numrin e parë të saj në tabelën e Këngëve të Klubit të Valleve Billboard me “Unë nuk kam nevojë për dashurinë tënde”

Por si dukej Bleona kur ishte nje femije? Kjo foto do ju tregoje te gjitheve si dukej ajo ne moshe te vogel.