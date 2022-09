Luana dhe Flori bashkë përsëri? Fotoja që ngre dyshime

Luana Vjollca do të rikthehet shumë shpejt në ekran me emisionin e saj të ri, “S’luan dot me mua” që do të vijë për publikun çdo të premte në ekranin e TvKlan. Mirëpo pak minuta më parë Luana Vjollca ka postuar në Instagram një foto me bashkëpunëtorin e saj të vjetër, Florian Binaj.

”Gjej dixhiturën” shkruan Luana në këtë foto krah Florit.