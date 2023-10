Fjodora Fjora qenka ndarë me libanezin: Burrin e dua shumë seksi, me mjekërr

Moderatoja e njohur Fjodora Fjora prej vitesh është pjesë e ekranit, por për sa i përket jetës së saj private ka preferuar të jetë shumë e rezervuar.

Gjithsesi ajo një vit më parë pranoi se është në një marrëdhënie, e cila nuk paska zgjatur.

E ftuar së fundmi në “Pardon My French”, Fjodora Fjora ka treguar se çfarë ndodhi me partnerin e mëparshëm:

Iku, dy ishin mundësitë e kam thënë nuk ishte shqiptar. Ose do shkoja unë të jetoja në Libi por po flasim para dy vitesh ose do vinte ai të jetonte në Shqipëri. Të dyja vendet ishin katastrofë. E kam fjalën që për një libian Shqipëria dukej si Libia kështu që tha më mirë po rri në Libi.

Gjithashtu moderatorja ka treguar më shumë detaje në lidhje me kriteret që duhet të plotësojë partneri i saj i ardhshëm dhe jo vetëm…

Unë nuk kërkoj më fatin, e kam lënë fatin të më kërkojë mua. Që i raftë damllaja se nuk e gjeti rrugën që të vinte.

Burrin e dua Me mjekër, dua njerëzit fjalëpakë dhe punë shumë, i dua me sens humori dhe i dua që kur të më shohi mua t’i qeshin sytë. I dua edhe shumë seksi, të kuptohemi që kur vjen një moshë e caktuar nuk kënaqesh vetëm me pamjen.