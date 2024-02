“Big Brother”/ Ja se cilët janë tre banorët që kaluan në nominim

Mbrëmjen e djeshme, bonoret e “Big Brother Vip”, kanë kanë bërë nominimet e tyre, duke përmendur kështu dy emra dhe dy arsye.

Nominimet e tyre janë si më poshtë:

Roza: Eglën-Ka luhatje humori dhe më acaron ndonjëherë; Françeska-Nuk kam shumë njohje.

Heidi: Albi-Është shumë njeri fallco; Endrik-Ka diçka që nuk shkon dhe nuk më pëlqen.

Romeo: Albi-Nuk dua ta shoh në shtëpi; Endrik-Nuk kam shumë njohje.

Rike: Françeska dhe Endrik-Kam më pak njohje dhe rri më pak.

Juli: Egla-Nuk po e përballon dot më qëndrimin në shtëpi; Arta-Nuk kam ndonjë marrëdhënie me të.

Bardhi: Françeska-S’e kam njohur aspak; Albi-Shumë pak i përfshirë në shtëpi.

Meriton: Françeska dhe Endrik-Sepse s’i njoh dhe s’kam marrëdhënie.

Graciano: Egla-Më ka cënuar dinjitetin; Vesa-Është shumë e lëkundur.

Ilnisa: Frabnçeska-Ka një mënyrë qasjeje për të shkuar te tjetri; Endrik-Nuk e shoh të ballafaqohet.

Ledjona: Egla-Personi më hipokrit që ka shtëpia; Sara-Nuk më pëlqen mënyra si komunikon.

Gazi: Egla-Këtë javë kam qenë në debate të forta; Françeska-Është më e reja.

Françeska: Albi dhe Endrik-Sepse s’kemi folur këto ditë.

Vesa: Françeska dhe Endrik-Sepse nuk jam afruar qëkur kanë hyrë.

Arta: Endrik-Nuk kam ndonjë afërsi; Albi-Mendoj se është i fortë dhe mund ta përballojë.

Sara: Endrik dhe Françeska- Sepse janë më larg se të tjerët.

Erjola: Françeska dher Endrik- Sepse s’jam afruar.

Endrik: Eglën-S’më kanë pëlqyer debatet; Françeska-Mendoj se jam paragjykuar nga ajo.

Egla: Françeska-Sepse ka hyrë pa respekt në debatet që kam pasur; Endrik-Nuk është krijuar një arsye për të më njohur.

Albi: Françeska-Në mos sinqeritet në marrëdhënie; Gazi-Cikël i mbyllur loje.

Fationi: Gazi-Kam më shumë muhabet me të tjerët; Egla-Në disa raste nuk e kam kuptuar.

Sa i përket atyre që shkuan në nominim ishin: Françeska me 12 vota, Endrik me 11 vota dhe Egla me 7 vota.

Televotimi u hap menjëherë pas komunikimit që iu bë banorëve, teksa opyetja ishte: “Kë doni të shpëtoni”?