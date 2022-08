Azeti është fiksuar keq me Dua Lipën, por ajo s’po ja var fare

Pasi takoi Dua Lipën në “Sunny Hill Festival”, që u mbajt në Prishtinë muajin e kaluar, Azet është fiksuar me këngëtaren dhe ka bërë shpesh postime për të.

Fillimisht ai bëri një postim ku krahas fotove shkruante se “është i zënë”, duke e shoqëruar me dy emoji: një emoji zemër të kuqe, dhe një emoji kyç i mbyllur i cili përdoret kryesisht për çiftet.

Disa ditë më vonë reperi publikoi në Instagram foto të tijën dhe një imazh të personazhit të filmave të animuar ‘Mickey Mouse”, i cili duket i trishtuar dhe i janë ngulur disa shigjeta pas shpine. “Jam single përsëri”, shkruante reperi duke etiketuar Duan me një emoji të mërzitur.

Ai i është rikthyer sërish kësaj teme së fundmi pasi në një intervistë virtuale që zhvilloi me ndjekësit dikush e ka pyetur nëse do ketë këngë me Duan. Azet është shfaqur i mërzitur me emoji-n e pikëlluar duke mos thënë asgjë më tepër.

Ndërkohë Dua nuk ka reaguar në asnjë nga postimet.