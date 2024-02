VIDEO/ Tërmeti “shkund” studion, reagimi i aktores së famshme bën xhiron e rrjetit

Dakota Johnson ishte në mes të një interviste për filmin e ri të Marvel ‘ Madame Web ‘ kur një tërmet me magnitudë 4.6 goditi Los Anxhelosin dhe e ndërpreu atë.

Videoja e postuar nga Entertainment Tonight u bë virale dhe u shpërnda në të gjithë rrjetet sociale. Për këtë aktorja reagoi fillimisht duke buzëqeshur në mënyrë të sikletshme dhe pak e frikësuar.

Gazetarja, duke bërë shaka për superheroinën që luan në filmin e ri, e pyeti: “A e bëre këtë?”, për të cilën Johnson u përgjigj: “E bëra?” dhe shtoi: ” Më pëlqen që të gjithë ishim ulur këtu. E mrekullueshme!”.

Dakota Johnson’s press for ‘MADAME WEB’ was interrupted by an earthquake in Los Angeles. pic.twitter.com/c3CMM03KKH

— Film Updates (@FilmUpdates) February 10, 2024