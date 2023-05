Një dolli me nëntë shëndete në ditën e lirisë së medias!

Nga Lutfi Dervishi

Në ditën e lirisë së medias është mbase rasti ideal për të ngritur dolli për të gjithë ministrat, kryeministrin, liderat e opozitës apo zyrtarët e tjerë që raportojnë aq bukur për vetveten dhe nuk lodhin gazetarët me informacione a dokumente, me intervista a konferenca shtypi.

Pa këtë punë kaq të pa lodhur dhe kaq të pa paguar të tyre, gazetarët dhe redaktoret, sot në kulmin e fushatës elektorale nuk do të ishin thjesht kalikulatorë të minutazheve televizive për llogari të KQZ-së, por do të ishin duke u djersirë për të skanuar premtimet e vjetra dhe të reja, do të ishin duke ndjekur takimet e kandidatëve dhe duke analizuar programet dhe faturat e tyre.