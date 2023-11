Emigrantët, “debati”i gabuar..

Shqipëria, me marrëveshjen që Italia të trajtojë çdo vit në Shëngjin dhe Gjadër 36 mijë kërkesa të emigrantëve të kapur në det – jo vetëm që nuk po i mikpret, por po i godet fatkeqët.

Çfarë po bën Shqipëria- po jep territor për ngritjen e një kampi me kapacitet 3000 vende dhe po ofron ndihmë policore/shëndetesore në rast të ndonjë problemi të papërballueshëm brenda kampeve.

Emigrantët që kapen në det, do t’u shtohet edhe një udhëtim shtesë deri në Shëngjin e Gjadër, para se të kthehen sërish mbrapsht në Itali.

Ky mesazh nuk ndihmon as emigrantët, as Shëngjinin e Gjadrin dhe as imazhin e vendit.

Po të kishim vërtet shqetësimin e emigrantëve apo “racizmin” e rrjeteve sociale pyetja është: nëse një valë emigrantësh vjen në Shqipëri, – sa kapacitete kemi ne që t’i mikpresim dhe t’i hapim dyert e t’i trajtojmë në mënyrën sa më humane? Numri i shtretërve në dispozicon është vetëm 450! Vitin e kaluar 11.216 emigrantë të paligjshëm u kapën nga policia në territorin shqiptar.

Numri i atyre që kërkuan azil nuk i kalon të dy shifrat. Emigrantët nuk e shohin Shqipërinë si vend destinacioni, por si trampolinë për të kaluar drejt vendeve të BE-së.