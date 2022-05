Sa kohë mund të qëndrojë një shishe pije alkoolike e hapur?

Alkooli ka një datë skadence. Ose, nëse afati i ruajtjes nuk është i përcaktuar rreptësisht, një jetëgjatësi mjaft e fortë. Momenti kur alkooli fillon të prishet varet nga disa kushte:

lloji i pijes për të cilën po flasim

nëse shishja është e hapur apo jo

mënyrën tuaj të ruajtjes

Rezultati është gjithashtu mjaft i ndryshëm, disa pije alkoolike thjesht do të shijojnë më keq dhe përqindja e alkoolit në to do të ulet me kalimin e kohës, ndërsa disa fjalë për fjalë do të prishen, shkruan albeu.com.

Këtu është një udhëzues i shpejtë se sa kohë keni për të shijuar një pije alkoolike pasi të keni hapur atë shishe.

Uiski

Përmbajtja e lartë e alkoolit dhe sasia e ulët e sheqerit në uiski do të thotë se ai është mjaft i qëndrueshëm në raftet – por do të ‘prihet’ rreth 2 vjet pasi të hapni shishen.

Megjithatë, ‘keq’ është çështje shije sepse vetë uiski nuk do të prishet kurrë nëse nuk pihet fare. Mund të pini një gotë uiski të hapur 20 vjet më parë dhe nuk do t’ju vrasë. Por mund të mos e shijoni përvojën sepse përmbajtja e alkoolit do të jetë më e ulët për shkak të avullimit dhe profili i shijes do të ndryshojë.

Shënim: Uiskit me aromë mund të kenë një jetëgjatësi më të shkurtër për shkak të përmbajtjes më të lartë të sheqerit.

Vodka

Vodka do të zgjasë pak më shumë se uiski pas hapjes – deri në një dekadë, ndoshta edhe më gjatë. Procesi është i njëjtë dhe vodka mund të fillojë të ndryshojë shijen e saj vetëm pas disa vitesh dhe me kalimin e kohës do të humbasë fuqinë e saj alkoolike.

Ashtu si uiski, ai nuk do të ‘prishet’ kurrë, por nëse nuk e konsumoni brenda pak vitesh, përvoja e pirjes patjetër do të përkeqësohet. Dhe përsëri, vodkat e aromatizuara do të prishen më shpejt për shkak të sasisë më të madhe të sheqerit.

Rum

Një shishe rumi e pahapur mund të qëndrojë, por kur hapet pas vetëm gjashtë muajsh fillon të ndryshojë shijen dhe të prishet. Pas rreth dy vjetësh, do të vini re absolutisht një ndryshim në shijen dhe forcën e një shishe rumi të hapur.

Xhin

Xhin ka një jetëgjatësi pak më të shkurtër pas hapjes, shija do të jetë shumë më e keqe rreth një vit pasi ta hapni. Ashtu si me pijet e tjera shpirtërore, nuk do të jetë domosdoshmërisht e keqe në kuptimin që është e rrezikshme për shëndetin, thjesht nuk do të jetë e shijshme.

Tekila

Tekila do të zgjasë për rreth një vit pas hapjes përpara se të fillojë të ndryshojë shijen. Nuk ka rëndësi se çfarë lloji është, afati kohor është pothuajse i njëjtë. Nuk do të të vrasë, por nuk do të ketë shije të mirë, shkruan Lifehacker .

Raki

Një shishe e hapur me raki do të fillojë të ndryshojë shije pas rreth 6 muajsh. Por do të jetë ende i pijshëm, edhe për dy deri në tre vjet, dhe si alkoolet e tjera, nuk do të digjet kurrë plotësisht.

Likere

Këto pije të ëmbla zakonisht kanë një përmbajtje të lartë sheqeri dhe në përgjithësi do të prishen brenda një deri në dy vjet – në këtë rast do të thotë se ato me të vërtetë prishen dhe më pas nuk janë më të pijshme.

Çdo pije alkoolike që përmban produkte qumështi (si kremi irlandez Baileys) duhet të pihet ose të hidhet pasi shishja të jetë hapur për një vit.

Në fakt, likeret që përmbajnë produkte të qumshtit nuk do të zgjasin aq gjatë edhe në shishe të pahapura, ndaj merrni vendime të kujdesshme për blerjet.