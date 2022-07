Emocione dhe ndjenja: Si ta kuptojmë se miku është në dashuri me ty? Si të dallojmë dashurinë nga miqësia?

Shpesh vajzat e reja nuk mund të gjejnë marrëdhënie dhe për të kuptuar se djaloshi ajo e konsideron vetëm një mik, në fakt në dashuri me të. Ajo pëlqen të komunikojë me një djalë, duke ecur me të në kinema dhe vallëzim. Ata besojnë plotësisht njëri-tjetrin, kërkojnë ndihmë, ndajnë përvojat dhe gëzimin. Ata argëtohen së bashku, sepse ata kanë shumë interesa dhe të njohura të përbashkëta. Megjithatë, herët a vonë, çdo vajzë që ka qenë prej kohësh miq me një djalë, duhet të mendojë nëse marrëdhënia e tyre ka ndryshuar jashtë vendit?

Arsyeja për këtë është se e gjatë midis djaloshit dhe vajzës thjesht nuk mund të jetë. Herët a vonë, djaloshi fillon të kuptojë se ai nuk është më në gjendje të kullojë në vetvete ndjenjën e vërtetë se ai po përjeton me vajzën. Më shpesh ndodh. Vajza duket një kalorës i cili fillon të kujdeset për të, dhe shoku fillon me xhelozi dhe e kupton se nuk mund t’i lejojë djemtë e tjerë të saj dhe dëshiron të pranojë për dashurinë e saj, por ka frikë të shkatërrojë këtë njohje nga miqësitë e tyre.

Pra, nëse filloni të vëreni se një mik është bërë shumë i ndjeshëm lidhem Për atë që thoni ose bëni, nuk duhet ta lini pa vëmendje. Vetëm për sjelljen e mikut tuaj dhe përpiquni të kuptoni se sa thellë ndjenjat e tij për ju? Nëse ka vazhdimisht konflikte dhe skandale midis jush, sepse e keni harruar atë për të thirrur, unë shaka pa sukses, bëra një vërejtje ose shkova në kinema me një djalë tjetër, atëherë ka shenja se ai nuk është indiferent ndaj jush.

Miqësi, ndryshe nga dashuri, kombinon ndjenjën e argëtimit, intimitetit mendor dhe lehtësisë së komunikimit. Për miqtë janë të mirë së bashku, ata ndjehen lirshëm në praninë e njëri-tjetrit, në çfarë gjendje apo pamje të veçantë ata nuk ishin. Ata nuk kanë nevojë të përpiqen të duken sa më mirë që të jetë e mundur dhe të shqetësohen për faktin se pamja ose sjellja nuk mund të pëlqejnë dikë. Një mik do të jetë i lumtur vetëm nëse vajza duket një djalë – objekti i simpatisë së saj. Ai do të dëshirojë lumturinë e saj dhe do të ndihmojë çdo mënyrën e saj në mënyrë që dashuria e saj të jetë e ndërsjellë.

Nëse mik ne dashuri Dhe ai përpiqet të mbulojë pasionin e tij me miqësi, atëherë shpesh është nervoz dhe i kërkuar. Kur komunikoni, ai gjithmonë buzëqesh dhe duke u përpjekur për të kapur pamjen tuaj për të kuptuar, reciprokisht ndjenjat e tij apo jo? Gjithkush është një farkëtar i lumturisë së tij, ju nuk duhet të pranoni të filloni marrëdhëniet romantike me një mik nëse nuk jeni të sigurt se me të vërtetë e doni atë. Në fund të fundit, shumica e vajzave martohen me djemtë me të cilët ata ishin miq për një kohë të gjatë, por për t’u bërë një çift i lumtur pa dashuri të ndërsjellë shumë të vështirë. Përkundër faktit se miqtë janë të gatshëm për të ndihmuar një mik për një mik në çdo gjë, kushtojnë jetën e tyre dikujt si të dashuruar, ata nuk janë të aftë.

I pranishëm dashuri Absolute pa interes. Një burrë në dashuri është gati të japë gjithçka për të siguruar që ai e do. Ai mendon më shumë për të se ai. Miku në nivelin nënndërgjegjeshëm është gjithmonë duke pritur për të rikthyer, kështu që ju mund të thoni në mënyrë të sigurtë se dallimi kryesor midis miqësisë nga dashuria është se miqësia është egoiste. Për një mik, interesat tuaja janë më të larta se tuajat. Dashuria është një ndjenjë më e thellë sesa vetëm miqësia. Një person i dashur është i interesuar të përmirësojë cilësinë e jetës për të cilën ai është në dashuri.

Miqësia

Kjo është bashkëpunim reciprokisht i dobishëm bazuar në besimin, sinqeritetin dhe interesin e përbashkët. Secili nga pjesëmarrësit e saj merr për vete disa përfitime nga kalim kohe dhe komunikim të përbashkët, më shpesh kjo kënaqësi morale, por ndonjëherë përfitime materiale. Natyrisht, shoku është gjithmonë i gatshëm të vijë në shpëtim, por në thellësitë e shpirtit ai gjithmonë shpreson të marrë për vete ndonjë përfitim nga miqësia.

Miqësi na ndihmon të ndihemi më të lumtur në të tashmen, të zhyten plotësisht në jetë dhe të jeni të vetëdijshëm për të gjitha ngjarjet. Por pas një kohe, pikëpamjet tona mbi jetën dhe preferencat po ndryshojnë, gjë që çon në një humbje të interesit të ndërsjellë midis miqve dhe ato rrallë komunikohen. Prandaj, duke ndryshuar veten, ne ndryshojmë miqtë. Dashuria po pikturon një person. Dashuria është gjithmonë e gatshme të ndajë rezultatet e suksesit të tij me të cilin ai e do. Ai sjell gëzim për të zgjeruar horizontet e tij, pasurojnë njohuritë dhe jetën e tij.

Shumë janë të bindur se ndryshimi kryesor miqësi Nga është mungesa e afërsisë intime. Miqësia, sipas mendimit të tyre, mund të jetë e butë dhe e fortë, por eliminon plotësisht seksin. Megjithatë, sot këto kufij janë shumë të paqartë – është e pamundur të harrohet se një numër i madh i çifteve të martuara e perceptojnë njëri-tjetrin ashtu si miqtë dhe nuk i pengon ata të shpenzojnë rregullisht. Shumë këto ditë kanë tërheqje seksuale për një mik, pa ndjerë ndjenja më të thella ndaj tij.

Shumë e lehtë për t’u ngatërruar miqësi Me dashuri, kështu që para se të pajtoheni me një lidhje intime me mikun, ju duhet të mendoni me kujdes për atë që prisni nga këto marrëdhënie? Nuk duhet të konsiderohet me shpresa të mëdha që miqësia do të kthehet në dashuri me kalimin e kohës. Shpesh, vajzat pas seksit me një mik janë thellësisht të zhgënjyer, duke dëgjuar frazën: “Le të shkojmë më tej vetëm miqtë!”. Ndërsa një mik nuk ju pranoi në dashuri, nuk duhet të nxitoni ngjarjet në mënyrë që të arrini reciprocitetin e ndjenjave të mia.

Siç është shkruar i famshëm i mësuesit në kohën e tij A.S. Makarenko: “Dashuria nuk mund të rritet nga nëntoka e tërheqjes seksuale të thjeshtë. Forcat e dashurisë mund të gjenden vetëm në miqësi dhe simpati të thjeshtë njerëzore. Një person nuk do ta dojë kurrë bashkëshortin e tij nëse nuk i ka dashur prindërit, të afërmit dhe miqtë e tij. Zona më e gjerë Nga kjo dashuri e paplotë, aq më e fortë do të ketë dashurinë e tij për seksin e kundërt “.

Shumë prej nesh besojnë se nuk ka vend midis një gruaje dhe miqësisë së njeriut. Ka vetëm marrëdhënie të bazuara në një ndjenjë dashurie ose urrejtjeje mes tyre, nëse dashuria kalon, dhe ndarja nuk ishte shumë e mirë. Por, sipas psikologëve, miqësia është një formë dashurie që mund të çojë në krijimin e një çifti të fortë të dashurisë ose të mbetet si shprehje e simpatisë së sinqertë. Sipas ekspertëve, ka një pasion dashuri, dhe ka një miqësi-miqësi. Në çdo rast, miqësia me një person të seksit të kundërt flet për një ndjenjë të simpatisë së sinqertë për të. Por këtu është ende me vlerë vetëm për të parë në shpirtin e tij dhe të përpiqeni të kuptoni se çfarë ndjeheni ndjenjat ndaj një burri me të cilin jeni miq, ose shikoni në të.

Si të jeni miq

Nuk ka nevojë të përqendroheni në marrëdhënien tuaj. Nëse shoku juaj po përjeton simpati për ju, kjo nuk do të thotë që ju duhet ta ftoni atë në një datë apo ta bëjë këtë që ai të ftohet. Nuk ka nevojë t’i pyesni për atë që ai po përjeton me ju. Detyra juaj për të vazhduar të përjetojë gëzim, duke komunikuar me të, dhe nuk kërkon të ndryshojë asgjë. Shikoni me kujdes mikun tuaj. Nëse keni qenë miq me të për një kohë të gjatë dhe marrëdhëniet tuaja lejojnë një diskutim për jetën personale, ju jeni të interesuar për suksesin dhe dështimet e saj në dashuri, marrëdhëniet me vajzat e tjera. Ju mund ta bëni, sepse ju jeni një mik i mirë dhe ju jeni të shqetësuar për biznesin dhe përvojat e tij, dhe nëse do të thotë më shumë për ju sesa një mik, kjo do të thotë që ju duhet të dini më shumë për kërkesat e tij për vajzat për të pushtuar dashurinë e tij. Nëse ai nuk dëshiron të diskutojë jetën e tij personale, nuk ka nevojë të insistojë, të tregojë respekt. Nuk është e vlefshme me nxitim me konkluzione nëse miqtë tuaj të përbashkët ju raportojnë se nuk ka asnjë për një kohë të gjatë për një kohë të gjatë. Ju mund të vini në përfundimin e gabuar në lidhje me shkaqet. Mos harroni se miqësia bazohet në një ndjenjë të respektit dhe interesit të sinqertë personalisht, ndryshe nga dashuria, nuk ka pasion dhe dëshirën për intimitet. Prandaj, nuk është e nevojshme të tregoni kureshtje të fortë dhe të kërkoni një përgjigje për të gjitha pyetjet tuaja. Nëse një mik dëshiron, ai do t’ju tregojë gjithçka vetë. Respektoni hapësirën personale të personit që jeni rrugë. Të interesuar për ndjenjat e tij, me atë që e shqetëson atë, atë që jeton, dhe të mos bëni pyetje për mënyrën se si ju takon.

Nëse i përjetoni të gjitha ndjenjat e ngrohta për mikun tuaj, por mos e perceptoni atë si një partner të mundshëm, shikoni qëndrimin e tij ndaj romaneve tuaja me të tjerët. Nëse ai është sinqerisht i lumtur ose përpiqet të konsol, gjithçka është mirë. Por nëse ai tregon ndjenjat pronësore dhe madje edhe xhelozinë, megjithëse një shaka, hidhni një sy, nëse nuk është në dashuri me ju. Në fund të fundit, duke u bërë një mik, ai u afrua për t’u afruar dhe duke shpresuar se një ditë ju do t’i përgjigjeni ndjenjave të tij. Ju duhet të mendoni mirë, ndoshta do të bëhet ende dashuria juaj, nëse jo, atëherë nuk duhet të mundosh. Është më mirë të largoheni dhe të ndaloni komunikimin e ngushtë, kështu që ju e lëshoni atë dhe jepni mundësinë për të përmbushur dashurinë tuaj. Një mik i vërtetë, pa marrë parasysh se si ai vetë e lëndon, në mënyrë që të mos shkaktojë dhimbje për një mik, kështu që për të dhe do të shkojë.

Nëse një njeri me të cilin jeni miq, vendosni t’ju njoftoni, ai mund ta bëjë atë me takt, sikur të nënduksë, dhe ndoshta paksa ndjeshëm. Por manifestimi i mprehtësisë mashkullore është e mundur vetëm nëse jeni miq për shumë vite. Vetëm një mik i vërtetë do t’ju tregojë për gabime, jo të turpshme, sepse shqetëson për ju. Ishte në çfarë forme që u shpreh këshilla, ju tregon se si një mik vlen për ju, por si reagoni ndaj kësaj do t’ju tregojë për qëndrimin tuaj ndaj tij. Nëse ju jepni këshilla mikut tuaj, edhe pa e ndjekur atë, ai do t’ju falënderojë për kujdesin e manifestuar. Një mik-njeri patjetër do t’ju tregojë se si ka luajtur klubi i tij i preferuar dhe që kaloi në playoffs. Nëse keni probleme duke filluar të grumbulloheni në vend që të zgjidheni, një mik-njeri me vendimin e tij vullnetal do të marrë këtë situatë në vetvete. Nëse nuk mund të zgjidhni problemet dhe e gjetën veten në një pozitë të vështirë, një mik do të zëvendësojë shpatullën tuaj, pa u kthyer dhe nuk qorton, por do të jetë e nevojshme të ndihmoni dhe materialisht. Ai do të jetë me ju tjetër.

Si të kuptojmë miqësinë dhe dashurinë

Kuptoni se po përjetoni më shumë se ndjenja miqësore shumë të thjeshta, imagjinoni atë me një vajzë tjetër. Nëse menjëherë keni një ndjenjë të djegies së xhelozisë, atëherë kjo është shenja e parë që është bërë më shumë për ju më shumë se një mik. Prandaj, sapo miku i tij i ardhshëm miqësor bie në fushën e vizionit tuaj, dhe ju nuk mund të mbani fjalë negative në adresën e saj, tregoni saktë mikun tuaj për këtë. Këtu mund të ketë 2 opsione, ose do të mërziteni që nuk e pëlqeni vajzën që është me të vërtetë rruga për të, ose ai psherëtin me lehtësim, sepse ai nuk mund të mendonte për atë që ju pëlqen më shumë se një mik. Nëse keni frikë të ngatërroni lidhjen tuaj miqësore me të me një ndjenjë dashurie dhe ta parandaloni atë nga ndërtimi i marrëdhënieve me të tjerët, përpiquni të takoni veten me një burrë tjetër. Nëse gjatë datave me të do të filloni të humbisni mikun tuaj, duke ëndërruar përsëri të jeni me të pranë tij, duke i thënë njëri-tjetrit për punët tuaja, kjo do të thotë që me të vërtetë e doni atë. Nëse shpenzoni së bashku më shumë kohë, merrni një udhëtim në pjesën tjetër, atëherë në një mjedis tjetër mund të kuptohet më mirë se kush është për ju. Dëshira për të qëndruar dhe përqafuar ju, veçanërisht nëse doni të bëni këtë mik, do të thotë me saktësi, ju e doni mikun tuaj si një njeri.

Si të gjeni se çfarë po përjeton miku juaj për ju

Ju keni vendosur për ndjenjat tuaja dhe keni kuptuar, ju jeni në dashuri me mikun tuaj, tani ju duhet të dini se çfarë po përjeton për ju. Për ta bërë këtë, me kujdes shiko atë, siç duket, prek. Nëse shoku juaj është në dashuri me ju, do të duket afër në sytë tuaj shumë shpesh. Me ndjenja miqësore, burrat zakonisht mund të kthehen në shpatullat e tyre, mbrapa, pak të shtyrë dhe poke. Por nëse ai prek shumë të butë, goditje të lehta dhe prek këmbët, fytyrën, brushat dhe qafën, mund të jeni i sigurt se ai dëshiron të jetë më afër jush. Ju mund të flitni pak me të, të visheni shumë tërheqës për të parë reagimin e tij, do t’i kushtoni vëmendje ose thjesht do të shaka. Sigurohuni që të tregoni se krenarët për ta dhe e vlerësoni atë si një njeri që gjithmonë do të ndihmojë. Ai patjetër do të përgjigjet nëse jeni vetëm një mik për të, do të përpiqet të qëndrojë së bashku dhe të përkthejë bisedën në një temë tjetër, dhe nëse ai ka ndjenja të tjera për ju, ai mund të thotë në këtë moment për ta.

Si të shkosh nga miqësia në dashuri

Ju keni qenë tashmë miq për një kohë të gjatë dhe vazhdimisht kaloni kohë së bashku dhe përfundimisht keni vërejtur se ndjenjat tuaja për një mik filluan të ndryshojnë njeriun, dhe ndoshta ju jeni bërë ai një mik, sepse ju me të vërtetë ju pëlqen, dhe një mundësi tjetër për t’u bërë më afër ju nuk keni më afër. Kështu që ju duhet të lëvizni nga marrëdhëniet miqësore për të dashur. Pajtohuni të shikoni, pasi tuaj të preferuar ndërton marrëdhënie me vajzat e tjera dhe ju tregon për atë që të jeni të kënaqur për të, ajo dhemb. Pra, është koha për të zgjidhur këtë problem, sepse është e pamundur të lëndosh veten, ose do të jesh së bashku, ose do të ndalosh më mirë të komunikosh fare. Ju mund të kuptoni atë, tha historinë se si miqtë janë bërë një çift ose shikoni një film me një komplot të tillë. Kjo do t’ju ndihmojë të dëgjoni se miku juaj mendon për këtë, shih reagimin e tij. Përdorni shenja joverbale, flirtim, flirt, flirt, – e gjithë kjo do t’ju tregojë mikut tuaj se ai është një njeri i preferuar për ju.

Shpesh ndodh që miqësia e gjatë zhvillohet në dashuri, dhe ndoshta ishte menjëherë një ndjenjë dashurie, ata thjesht nuk mund të pranonin për veten dhe nuk e vunë re se miku juaj po përjetonte më shumë se ndjenja miqësore. Miqësia midis një gruaje dhe një njeriu është marrëdhënia e mrekullueshme e dy njerëzve. Por nëse do të bëhet diçka e madhe midis jush, varet vetëm nga zgjidhja që do të bashkoheni së bashku.