Vrau kolegun komisariatit në Tiranë, dënohet me 35 vjet burg polici

Është dënuar me 35 vjet burg Ludjan Zaimi, polici që vrau kolegun e tij Çaush Saliasi brenda komisariatit numër 3.

25-vjeçari pas disa debateve me kolegun e tij Çaush Saliasi, e qëlloi këtë të fundit me të paktën shtatë plumba.

Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e 23 majit të vitit të kaluar brenda Komisariatit nr.3. në Tiranë, në kohën kur po ndërroheshin turnet.

Kujtojmë se në lidhje me ngjarjen është dhënë një dëshmi e një kolegu të tij, i cili ishte prezent kur ndodhi ngjarja.

“Kur ndodhi ngjarja unë kam qenë në pjesën e oborrit të komisariatit. Në ato momente Caush Saliasi ishte te shkallët dhe ishte duke dredhur një cigare. I fola Caushit dhe u përshëndetëm me njëri-tjetrin. Në këtë çast Ludjan Zaimi doli nga klasa dhe erdhi pas meje dhe unë e pyes si je dhe pse je i mërzitur? Më tha: Nuk kam asgjë, por hapu dhe shtyhu pak pas.

Unë i them pse, por ai ngul këmbë dhe më thotë sërish, shtyhu pas shtyhu. Në atë moment ai nxjerr armën e shërbimit dhe i them çfarë po bën kështu, por ai nuk u kthye dhe u drejtua me armën në dorë drejt Caush Saliasit dhe i thotë këtij të fundit “Tani do të sqarohemi bashkë”. Menjëherë Caush Saliasi u ngrit në këmbë dhe u fut te klasa qe t’i shmangej, por Ludian Zaimi e qëlloi me armën e shërbimit, edhe pse Caushi ra në tokë, Ludiani e qëlloi sërish dhe herë të tjera”, përfundon dëshminë polici me iniciale K.Q.