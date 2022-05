Vrasje, përdhunime dhe mizori, Zelensky: Nuk kemi më dëshirë të negocjojmë me Rusinë

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy paralajmëroi ditën e sotme se durimi i Kievit po mbaron dhe nuk ka më dëshirë për të negociuar me Rusinë.

Kjo vjen pas dëshmive në rritje të mizorive të kryera nga ushtria ruse, në një fjalim virtual për studentët e universitetit francez të mërkurën.

“Ne jemi të gatshëm t’i zhvillojmë këto negociata, këto bisedime, përderisa nuk është shumë vonë. Por me çdo Bucha të re, me çdo Mariupol të ri, me çdo qytet të ri ku ka dhjetëra të vdekur, rastet e përdhunimeve, me çdo mizori të re, dëshira dhe mundësia për të negociuar zhduket, si dhe mundësia e zgjidhjes së kësaj çështjeje. në mënyrë diplomatike”,-tha ai.

Zelenskyy shprehu gjithashtu vendosmërinë e tij se Kievi do të fitojë luftën dhe do të marrë përsëri të gjitha territoret që i përkasin Ukrainës. Ai përsëriti nevojën që Ukraina të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, duke bërë thirrje për hapa kuptimplotë për të përfshirë Ukrainën në bashkim.

“Ukraina vetëm do të forcojë shtetet e tjera, ushtria jonë ka demonstruar aftësitë e saj. Njerëzit tanë e kanë dëshmuar veten”, tha Zelenskyy./albeu.com