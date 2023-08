Vajza e gazetarit Dëfrim Met’hasani e sëmurë, miqtë apel për ndihmë: Shteti të reagojë

Vajza e gazetarit sportiv, Dëfrim Met’hasani vuan nga një sëmundje e rëndë.

Miqtë e gazetarit kanë apeluar për ndihmë dhe kërkojnë që shteti të vihet në lëvizje.

Apelit i bashkohet edhe aktorja Suela Kolonjari, e cila i bën thirrje ministres së Shëndetësisë Ogerta Manastirliu që të reagojë për rastin.

Mesazhi i Kolonjarit

Miq të dashur, kjo është Luna, e bukura plot mirësi, vajza e mikut tim të mirë Defrim Methasani, që po përballët me një sfidë në jetë! Luna zemër, ti ke emrin e Hënës që unë personalisht e dua, i besoj e flas me të! Nga kjo Natë unë do t’i LUTEM Hënës për shëndetin tend! Forca Luna! Shpresoj që të vihet në lëvizje zonja Ministre e Shëndetësisë për Lunën, bijën e një prej gazetarëve model! NDIHMËN e Shtetit e meriton Luna e Defrimit! Lëviz zonja Manastirliu, sot ka nevojë Defrimi! Miq të bëhemi bashkë për Lunën!/Albeu.com.