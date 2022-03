Ushtarët rusë mizorë, momenti kur vrasin me tank ukrainasin e paarmatosur (VIDEO)

Ushtarët rusë në Ukrainë po tregohen të pamëshirshëm.

Një video e publikuar së fundmi në rrjete sociale tregon momentin kur një tank rus qëllon mbi një qytetar në Ukrainë, i cili ishte i paarmatosur, dhe e vret atë.

Ngjarja ka ndodhur në Mariupol, qytet i cili kontrollohet aktualisht nga forcat ruse.

On this video you can see unarmed civilian killed by Russian troops.

This is how the “liberation of Mariupol” by #Russia looks like.#StopRussianAggression pic.twitter.com/QDX4igDT0K

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 16, 2022