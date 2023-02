“‘Tërmet’ në Ballkan pas arrestimit të McGonigal”, gazeta gjermane Bild: Ish-agjenti i FBI jo vetëm mori rryshfet, por “goditi” dhe Berishën

Gazeta gjermane Bild i ka dedikuar një artikull të hollsishëm çështjes McGonigal dhe rolit të tij në politikën shqiptare. Në artikull përmendet arrestimi i ish-agjentit të FBI-së, udhëtimet e tij jo të rralla në Shqipëri, miqtë rusë, licenca nafte e si u nisën hetimet për shpalljen e Sali Berishës non ngrata nga SHBA.

Artikulli i Bild:

Ish-agjenti i FBI-së dhe shefi i kundërzbulimit në policinë federale amerikane, Charles McGonigal 54 vjeç dhe lidha me Shqipërinë që të çon në pallatin e qeverisë në Tiranë, në afërsi të kryeministrit Edi Rama deri tek ai miku dhe këshilltari i ngushtë Dorian Ducka.

Thuhet se Ducka thjesht i ka dhënë ryshfet njeriut të FBI-së për llogari të qeverisë shqiptare, sipas drejtësisë amerikane.

Ish-agjenti i FBI-së, Charles McGonigal sapo ishte kthyer nga një udhëtim në Sri Lanka në janar, kur prangat iu vunë në aeroportin JFK të Nju Jorkut. Ish-agjenti tani do të gjykohet, ndërsa akuzat dhe dosjet gjyqësore janë të komplikuara.

Janë të komplikuara sepse njeriu i FBI-së nuk ishte kushdo.

McGonigal dikur ishte përfshirë në hetimin e informatorit të “Wikileaks” Chelsea Manning. Ai ndihmoi në kërkimin e një “nishani” kinez brenda CIA-s dhe nisi hetimet për lidhjet e dyshuara me Rusinë të ekipit të fushatës së Donald Trump në vitin 2016.

Në përgjithësi, amerikani është një nga oficerët më të lartë federalë të zbatimit të ligjit që është paditur ndonjëherë.

Para se të tërhiqej në vitin 2018, agjenti kishte drejtuar kundërzbulimin në zyrën e FBI-së në Nju Jork: ai supozohej të gjurmonte tradhtarët në radhët e tij dhe të rekrutonte vetë spiunë të mundshëm. Por McGonigal, të paktën sipas gjyqësorit amerikan, me sa duket donte punë fitimprurëse me kohë të pjesshme. Dy aktakuza në gjykatat federale, një në Distriktin Jugor në Nju Jork (pesë akuza), e dyta në Uashington DC (nëntë akuza), listojnë aktivitetet e tij të supozuara të paligjshme.

Një fije e kuqe kalon nëpër dosje: McGonigal kishte keqpërdorur rolin e tij brenda FBI-së, duke përfshirë kontaktet, për lobim sekret

Sipas dosjeve dhe raportimeve në media, ai mori detyra me Agron Nezën, një ish-agjent i Stasi-t komunist shqiptar që drejton një kompani në Nju Xhersi dhe këshilltarin dhe mikun e Ramës Dorian Ducka, por nuk i raportoi.

Ai udhëtoi në Ballkan disa herë.

Sipas të dhënave të gjykatës, ai është takuar katër herë me Ramën: në Tiranë dhe Nju Jork. Aktakuza i përshkruan “marrëveshjet” në përafërsi: Dikur një takim me Ramën thuhet se ka qenë për çështjen e licencave të naftës. Si Neza ashtu edhe Ducka thuhet se kanë pasur “interesa financiare” në licencim. Licencat jepen: nga shteti shqiptar. Organizuar nga Ducka dhe miq të tjerë të Ramës.

Thuhet se McGonigal është aktivizuar edhe politikisht për hapësirën e Ramës: njeriu i FBI-së jo vetëm ka marrë ryshfet, por ka iniciuar edhe hetime nga FBI kundër kundërshtarëve politikë të Ramës.

Gjatë kësaj kohe janë bërë hetime dhe ndalim hyrje për ish-Presidentin dhe konkurrentin e Ramës, Sali Berisha, në SHBA.

Me sa duket falë edhe McGonigal, i cili po hetonte një shtetas amerikan që kishte lobuar për partinë opozitare shqiptare. Shoku i Ramës, Ducka, thuhet se ka ndihmuar në identifikimin e dëshmitarëve në Evropë kur nisi hetimi.

Thuhet se ka pasur lidhje të tjera të dyshimta biznesi në Bosnje-Hercegovinë. Në një moment, i pandehuri u përpoq të organizonte një takim midis një ekzekutivi të lartë farmaceutik dhe një ish-ministri boshnjak të mbrojtjes dhe zyrtarëve të lartë nga delegacioni i SHBA në Kombet e Bashkuara.

Bisedimet paraprake u zhvilluan në Gjermani.

Sipas aktakuzës, tarifa ishte 500 mijë dollarë, e cila i paguhej paraprakisht kompanisë së Nezës.

Njeriu i FBI-së ka marrë gjithsej 225 mijë dollarë për “fazën ballkanike” të aktiviteteve të tij.

Nga cilat arkë kanë ardhur paratë në Shqipëri?!

Sipas mediave në SHBA, aktakuza amerikane mund të jetë vetëm maja e ajsbergut të një skandali ndërkombëtar korrupsioni: Sepse ka edhe lidhje me biznesin e Hunter Biden, djali i presidentit amerikan Joe Biden.

Përveç rolit të tij si “këshilltar financiar” i Ramës, Dorian Ducka ka punuar edhe për ish-konglomeratin energjetik kinez CEFC China Energy (i falimentuar në 2020). Kjo ishte pikërisht kompania për të cilën bënte biznes Biden Jr., djali i presidentit amerikan Joe Biden. Themeluesi dhe CEO i CEFC, Ye Jianming, i dha dikur një diamant 2.8 karatësh përveç pagesave të komisionit.

Nga marrëdhënia e biznesit mes Bidenit dhe CEFC-së vjen edhe e-maili “bombë”, në të cilin premtohej një pjesëmarrje prej 10% për “Big Guy”, që do të thotë sigurisht presidenti i sotëm i SHBA-së.

Republikani Ronny Jackson postoi në Twitter se kinezët e CEFC, ish-shefi i të cilit Ye, i cili u arrestua përfundimisht, thuhej se kishte lidhje të ngushta me ushtrinë e Kinës dhe se kishte transferuar rreth 6 milionë dollarë në llogaritë e Hunter Binden. Washington Post raportoi një transferim parash prej 4.7 milionë dollarësh në fondin e investimeve BHR Partners, në bordin e të cilit ishin Hunter dhe xhaxhai i tij James Biden.

Zbulimet në SHBA kanë vënë nën presion të madh kreun e qeverisë shqiptare për shkak të takimeve me të akuzuarin McGonigal.

Pasi McGonigal u largua nga FBI, ai punoi për oligarkun rus Oleg Deripaska së bashku me të akuzuarin, ish-diplomatin dhe përkthyesin rus Sergei Shestakov, i cili jeton në SHBA.

Të dy shkelën sanksionet ndërkombëtare duke lobuar dhe hetuar një rival të Deripaska, thanë prokurorët federalë.

Ata thuhet se kanë fshehur pagesat pjesërisht me nënshkrime të falsifikuara nëpërmjet një rrjeti kompanish kuti letrash.

Në total, oligarku i aluminit i pagoi 226,370 dollarë. Deripaska është tashmë në listën e sanksioneve të SHBA që në 2018.

Në të gjitha këto aktivitete, ish-agjenti i FBI-së do të kishte shkelur ligjet për pastrimin e parave, sanksionet dhe raportimin.

Nëse shpallet fajtor, ka një dënim të gjatë me burg.

McGonigal kishte bërë një jetë të dyfishtë edhe privatisht: Kur jetonte në Nju Jork, babai i martuar i dy fëmijëve pati një lidhje dashurie me Allison Guerriero për një vit. Ajo tha për mediat se: “Një herë, në tetor 2017, ajo u përplas me një çantë plot me para në apartamentin e tij në Park Slope (Bruklin). “Çfarë dreqin është kjo?” e sfidoi ajo. Ai foli për një bast të fituar. Në fakt, 80,000 dollarë erdhën nga një dorëzim kinematografik në një makinë të parkuar jashtë një restoranti.

Agjenti i FBI-së në atë kohë e gënjeu se po planifikonte një divorc. Pas ndarjes, ajo kapi shishen dhe një herë i shkroi një email të zemëruar kolegut të McGonigal, William Sweeney. Ajo gjithashtu raportoi se McGonigal solli çanta plot me para. Ai pretendoi se kishte vënë bast në ndeshjet e basketbollit për të fituar.

BILD u përpoq të kontaktonte adresën e saj të shtëpisë në Morristown (Nju Xhersi): Sipas kunatit të saj, ajo ishte zhvendosur në një hotel.

Përmendet gjithashtu edhe pasuria e Nezës në Leonia (afër Nju Jorkut). Zarfet shtrihen para derës dhe nuk ka asnjë gjurmë të dëshmitarit kyç të prokurorisë së bujshme.

Shoku i Ramës, Ducka, ishte kthyer në Tiranë të paktën për një kohë të shkurtër, por thuhet se disa herë ishte fshehur në Gjermani. Ai ka ende miq këtu, duke përfshirë politikanë të cilët do të donte t’i ftonte në udhëtimet e banjës në një jaht në Shqipëri ose në një darkë në restorantin luksoz Borchardt të Berlinit.

Megjithatë, duke pasur parasysh rrethanat, Ducka nuk ka gjasa të vijë në Konferencën e Sigurisë së Mynihut së bashku me këshilltarët e Ramës dhe politikanët shqiptarë këtë vit, siç bëjnë zakonisht./albeu.com