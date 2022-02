Tentoi të vriste me armë zjarri pronarin e hotelit, reagon reperi: U mërzita që më kërkuan ID se më njihnin

Pas një përlasje me armë zjarri me pronarin e hotelit, reperi i njohur Ervin Selita, i njohur me emrin e artit Vinz, ka dhënë dëshminë e tij në policinë e Tiranës.

Sipas burimeve të ABC , 30-vjeçari në dëshminë e tij është shprehur se është klient i rregullt i hotelit ndaj ishte i mërzitur që i kishin kërkuar kartën e identitetit.

Ai po ashtu ka shtuar se ka qënë nën efektin e alkolit kur ka ndodhur ngjarja.

“Jetoj afër hotelit dhe i njoh mire se jam klient i rregullt. Fakti që me kërkuan kartë identiteti më mërziti se ata me njihnin. Isha i dehur kur ndodhi ngjarja”, ka thënë 30-vjeçari. /albeu.com