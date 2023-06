Sot provimi i parë i Maturës Shtetërore, risitë e këtij viti

Sot, 1 qershor, zhvillohet provimi i parë i maturës shtetërore.

Rreth 30 mijë maturantë në të gjithë vendin do t’i nënshtrohen sot provimit të parë, ku do të testohen për gjuhën e huaj.

Matura shtetërore do të ketë 2 risi këtë vit. Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Sportit këtë vit provimeve të maturës do t’i nënshtrohen rreth 170 nxënës me aftësi ndryshe, për të cilët janë hartuar teste të veçanta.

Gjithahstu në këtë maturë është provimi për mjekësinë. Të gjithë maturantët që duan të studiojnë në programin “Mjekësi e Përgjithshme”, do të zhvillojnë në gusht një testim në mënyrë të informatizuar.

Provimi i dytë për maturantët do të jetë ai i gjuhës shqipe dhe letërsisë më 7 qershor dhe provimi i matematikës më 13 qershor.

Lënda me zgjedhje është dhe provimi i fundit, i cili do zhvillohet më datë 19 qershor./albeu.com/