Shkatërrimi i bandës shqiptare në Selanik, rrëfehet nga të arrestuarit: Me premtuan 100 mije euro

Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me një nga operacionet më të fundit të autoriteteve greke në Selanik ku bëri të mundur shkatërrimin e një grupi shqiptar të drogës.

Nga ky operacion u zbuluan rreth 585 kg kokainë, sasia më e mëdha e zbuluar në Selanik e cila solli vënien në pranga të 5 shqiptarëve mes tyre edhe një çift bashkëshortësh.

Mes të arrestuarve është edhe një zjarrfikës i Bashkisë Fier, 50-vjeçari Arjan Xhafaj ndërsa të arrestuarit e tjerë janë nipa të tij.

Së fundmi, është zbuluar se një prej nipave të Xhafajt, ka vizituar Madridin, Guadalajarën, Londrën dhe Australinë, ndërsa në disa foto ai shihet duke pozuar para laboratorëve të organizuar të kultivimit të fidanëve të kanabisit në Spanjë.

Xhafaj ka pohuar se është përfshirë në këtë çështje pas një takimi që ka pasur me një të panjohur në Shqipëri kundrejt një pagese prej 100 mijë eurosh për të organizuar marrjen dhe shpërndarjen e 500 kilogramëve kokainë.

Më tej zjarrfikësi ka shtuar se për lëvizjet e tij ka marrë udhëzime nëpërmjet internetit nga anëtarë të tjerë të organizatës.

Ai pohoi se nuk i njihte personat që do të merrnin drogën, ndërsa duke iu referuar personit që i jepte porosi, theksoi se beson se ndodhet në një vend të huaj dhe lëviz kryesisht mes Turqisë dhe Kosovës.

Nga kontrollet e kryera nga autoritetet si në banesën në Neous Epivates, ashtu edhe në dy makinat e grupit, u gjetën 500 pako me gjithsej 585 kilogramë e 208 gramë kokainë, 7440 euro të lidhura me trafikun e drogës, 7 telefona që përdoreshin për të komunikuar me njëri-tjetrin, një detektor metali dhe sende të tjera.