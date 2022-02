Shfaqet në shtëpinë e tij, Bleona Qereti për politikanin e njohur shqiptar: Më i miri prej krejtve (FOTO LAJM)

Këngëtarja Bleona Qereti prej disa kohësh është zhvendosur në Shqipëri, ku po merr pjesë si opinioniste në “Love Story”, në TV Klan.

Bleona sëfundmi ka treguar se ka vizituar edhe Kosovën ku është takuar me politikanin e njohur, Ramush Haradinaj me të cilin nuk ka kursyer as një foto në Instagram.

“Kur ben foto @amucaj me me te mirin prej krejtve @ramushharadinajks”, shkruan Bleona Qereti.

Përsa i përket jetës private të Bleona Qeretit, i fundit që ka dhënë një detaj ka qenë gazetari Eni Shehu i cili u shpreh:

“Shumë pak dimë për të dhe kur erdhi në program na kujtoi që jetën private e ka mbajtur për herë larg medias.Por dikë e ka. E kam nuhatur na prapaskena që ka diçka.”

I dashuri misterioz i Bleonës thuhet se është miliarder. Nuk dihet nëse ai është shqiptar, apo i huaj.