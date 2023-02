Seancë dhe protestë, çfarë pritet të ndodhë sot para parlamentit, Berisha mbledh Këshillin Kombëtar të PD

Partia Demokratikedo të mbajë sot protestën e radhës para parlamentit, teksa në sallë do të mbahet seanca plenare.

Protesta pritet të fillojë në orën 10:00, ndërsa gjysmë ore me herët PD do të mbledhë këshillin kombëtar në selinë blu për të diskutuar në lidhje me detajet e organizimit të kësaj proteste.

Pas përfundimit të mbledhjes demokratët pritet të ecin drejt parlamentit me në krye kreun e PD, Sali Berisha.

Ky i fundit ka njoftuar protestë edhe më 3 mars, ditën kur Gjykata do të japë vendimin për vulën e PD.

Ndërkohë në seancën plenare të orës 10:00 në rend dite janë disa projektligje, mes tyre dhe kërkesa e Opozitës për shkarkimin e kryetares së Kuvendit Lindita Nikolla.

Po ashtu pritet të diskutohet projektvendimi “Mbi propozimin per punonjesit me kohe jo te plote pune prane KQZ, per procesin e pilotimit te votimit dhe numerimit elektronik ne zgjedhjet per Organet e Qeverisjes Vendore te dates 14 maj 2023” si dhe projektvendimi Projektvendim “Per ndryshime ne strukturen organizative te ILD”.

Kujtojmë që Sali Berisha dhe deputetët e opozitës, Flamur Noka, Belind Këlliçi dhe Edi Paloka janë përjashtuar nga Kuvendi, dy të parët për 10 ditë, ndërsa të dytët për 5 ditë, pas përplasjeve në seancën e fundit.

Protestës së sotme të opozitës pritet t’i bashkohet edhe Partia e Lirisë e kryesuar nga Ilir Meta. /albeu.com