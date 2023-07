Qytetarët në mëshirë vapës dhe fatit, nga sot reduktohen linjat e urbanëve në Tiranë

Unioni i Transportit Publik ka njoftuar se autobusët e linjave urbane në Tiranë do të reduktohen duke “tradhtuar” kryeqytetasit në mes të vapës zhuritëse si një formë presioni për të plotësuar kërkesat e tyre financiare që nuk përfundojnë asnjëherë.

Duke nisur nga dita e sotme, shërbimet e Transportit publik në qarkun e Tiranës për për të gjitha linjat urbane, do të funksionojnë me mjete të reduktuara.

Unioni thotë se ky vendim vjen si pasojë e sfidave të shumta financiare me të cilat po përballen operatorët e këtij shërbimi. Pavarësisht se shqetësimi është adresuar disa herë thotë Unioni, nuk është marrë asnjë masë parandaluese për të zbutur situatën.

Deklarata e Unionit

Unioni Transportit Publik njofton me keqardhje se duke nisur nga dita e hënë shërbimet e Transportit publik në qarkun e Tiranës për të gjitha linjat urbane qytetase do të funksionojë me mjete të reduktuara. Ky vendim vjen si pasojë e sfidave dhe e shqetësimeve të shumta financiare me të cilat operatorët e këtij shërbimi janë përballur këto kohët e fundit.

Pavarësisht përpjekjeve tona më të mira, operatorët e linjave urbane qytetase hasur në vështirësi të konsiderueshme në mbajtjen e funksionimit të shërbimeve të transportit publik me kapacitet të plotë. Ne jemi përpjekur me zell t’i adresojmë këto çështje duke kërkuar mundësi të shumta për dialog konstruktiv me organet përgjegjëse. Ne kemi ngritur shqetësimet tona, kemi diskutuar problemet me të cilat përballen shërbimet tona dhe kemi paraqitur zgjidhje të mundshme, por për fat të keq, asnjë masë parandaluese apo reagim nuk është marrë për të zbutur situatën.

Mungesa e mbështetjes adekuate dhe e bashkëpunimit të nevojshme e ka bërë të pamundur që në kushtet aktuale të vazhdojmë punën tonë të rregullt me resurse të plotë. Si rrjedhojë, ne jemi detyruar të marrim vendimin e vështirë për të reduktuar mjetet e transportit publik në dispozicion të në qarkun e Tiranës.

Mjetet e reduktuara të transportit publik padyshim do të ndikojnë në lëvizjen e përditshme të udhëtarëve. Ne kërkojmë ndjesë sinqerisht për shqetësimin që mund të shkaktojë kjo dhe u sigurojmë se jemi të përkushtuar për të gjetur një zgjidhje për këto sfida.

Unioni i Transportit Publik u kërkon organeve përgjegjëse që urgjentisht të nisin një dialog konstruktiv dhe kuptimplotë për të adresuar shqetësimet financiare dhe sfidat operacionale që po prekin shërbimet tona. Vetëm përmes përpjekjeve bashkëpunuese dhe një qasjeje të unifikuar mund të sigurojmë funksionimin e qetë të transportit publik në Tiranë.

Kërkojmë me mirësjellje mbështetjen e medias për ndërgjegjësim për situatën aktuale me te cilën përballen shërbimet tona te transportit publik. Duke theksuar urgjencën e çështjes, shpresojmë të tërheqim vëmendjen e autoriteteve përkatese per t’u përfshirë në diskutime produktive dhe për të ndërmarre hapat e nevojshëm për zgjidhjen e çështjeve në fjalë.

Ne mbetemi me shpresë se me veprime të shpejta dhe përpjekje kolektive, ne mund t’i kapërcejmë këto pengesa dhe të rivendosim funksionimin e plotë të transportit publik për të mirën e qytetarëve tanë./albeu.com