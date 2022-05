Parashikimi i motit 11 maj 2022

Muaji në të cilin ndodhemi karakterizohen nga ndryshim i madh i motit gjatë disa orëve, gje e cila u pa edhe në ditën që lamë pas.

Ditën e mërkurë moti do të nisë i kthjellët. Gjatë mesditës e pasdites vranësirat do të vijnë drejt zhvillimit kryesisht përgjatë maleve. Në këto zona në këto orare nuk do të mungojnë reshjet dhe shtrëngata e shiut.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim 1-8m/sek. Valëzimi në dete i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 8 deri 25°C

në zona e ulëta 10 deri 28°C

në zona bregdetare 11 deri 26°C

Ju urojmë një ditë të mbarë në vijim!