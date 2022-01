Nga denoncimi te investimi 1 milion euro, “zbardhet” skema e ngritjes së “fermave të bitcoinit” në Shijak dhe Durrës

Policia goditi në dy aksione të ndryshme gjatë javës së kaluar një kompani që merrej me prodhimin e kriptomonedhave në zonën e Durrësit dhe Shijakut. Ajo që ra në sy ishte vlera e madhe e investimit që kishte bërë kompania duke blerë qindra karta grafike që nevojiten për prodhimin e Bitcoinit apo monedhave të tjera digjitale të ngjashme.

Gjykata e Durrësit dha sot masën e sigurisë “detyrim paraqitje” për Liserxhio Xhaferajn; Rramush Dumanin dhe Ardian Çekiçin. Të tre ata u akuzuan nga prokuroria për veprat penale të “Mashtrimit Kompjuterik”, “Ushtrimi pa liçencë i veprimtarive financiare”, “Fshehja e të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale”.

Si nisi operacioni

Abcnews.al ka siguruar dosjen e prokurorisë për operacionin në fjalë ku thuhet se gjithçka nisi nga një denoncim në Komisariatin Digjital se në magazinën e familjes Balla në fshatin Pjezë të Shijakut ushtrohej një aktivitet i paligjshëm. Siç thuhet në dosje, me të mbërritur në magazinë, efektivët e policisë kanë konstatuar 87 kuti me mbishkrimin “Zoto Gaming”, ndërsa më tej ishin tre rafte metalikë të mbushur me pajisje elektronike që shërbejnë për prodhimin e kriptomonedhave.

Në total, vetën në këtë magazinë u sekuestruan 20 motherboard dhe 187 karta grafike, që janë pajisja kryesore që shërben për prodhimin e kriptomonedhave.

Pas verifikimeve u zbulua se magazina i përkiste kompanisë “Crypto ëorld” me aksioner të vetëm Marin Gjonajn.

Më pas, prokuroria thotë se është marrë informacion se një tjetër magazinë e ngjashme funksiononte në fshatin Fllakë të Durrësit. Pas verifikimeve u konstatua se aktiviteti në këtë magazinë i përkiste kompanisë “Crypto ëorld2”, e cila ka si aksioner Marin Gjonajn dhe Thoma Zbogon.

Marin Gjonaj, pronari i të dyja kompanive

Pasi u zbulua se kompanitë kanë si ortak të vetëm Marin Gjonajn, prokuroria thotë në dosje se është paraqitur për të dhëna shpjegime për këtë aktivitet një shtetase e quajtur Ina Kodra, e cila është prezantuar si përfaqësuese e të dyja kompanive. Ndërkohë, prokuroria kishte shpallur në kërkim Gjonajn dhe Zbogon.

Ina Kodra është shprehur para prokurorëve se aktiviteti i kompanive ishte i ligjshëm dhe se kishin blerë gjithçka me fatura si edhe se ishin regjistruar conform ligjeve të shtetit shqiptar në QKB.

Dyshimi i parë i prokurorisë lidhet me vlerën e investimit, e cila vlerësohet paraprakisht se është rreth 1 milion euro, ndërkohë që kompanitë janë regjistruar në QKB si biznese të vogla dhe me një kapital fillestar 10 mijë lekë.

Energji elektrike me panele diellore

Pas marrjes në pyetje edhe të pronarëve të ndërtesës, ata janë shprehur se nuk kishin dijeni mbi aktivitetin e kompanisë duke thënë se u kishin thënë se do të përdornin për të prodhuar energji elektrike nëpërmjet paneleve diellore.

Prokuroria ka gjetur në këtë rast edhe një numër të madh panelesh diellore në çatinë e magazinës që dyshohet se do të përdoreshin për të prodhuar energji elektrike, e cila është e nevojshme në sasi të mëdha për prodhimin e kriptomonedhave.

Kompanitë kishin lidhur gjithashtu edhe kontratë me OSHEE për furnizim me energji elektrike, ndërsa bie në sy fakti se të tre të arrestuarit janë punonjës teknikë që kanë shërbyer për instalimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve, kurse pronarët dhe administratorët nuk janë gjendur ende./abcnews.al/