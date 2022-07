Mbretëresha Elizabeth nuk është në gjëndje të mirë shëndetësore, për herë të marrë merr këtë vendim

Monarkja britanike ka nisur zyrtarisht dorëzimin e detyrave mbretërore për shkak të problemeve shëndetësore.

Mbretëresha Elizabeth është 96 vjeç dhe vazhdon të përmbushë të gjitha detyrat e saj si monarke e Anglisë dhe jo më shumë, megjithatë përshkrimi i saj zyrtar i punës sapo ka ndryshuar për herë të parë në më shumë se një dekadë.

Sipas The Telegraph, roli i Mbretëreshës u rishkrua nga Buckingham Palace në raportin vjetor të pallatit dhe shumë detyra që ajo “duhet të përmbushë” si monarke u hoqën. Ato detyra dikur ishin një listë me 13 pika, si për shembull përfshijnë “pritjen dhe kryerjen e vizitave shtetërore” dhe “takimin me Kryeministrin”, por tani raporti thjesht vë në dukje se roli i saj “përfshin një sërë detyrash parlamentare dhe diplomatike”. Në veçanti, në vend që të bëjë vizita shtetërore, ajo tani thjesht “pret” krerët e tjerë të shtetit.

Telegrafi gjithashtu vë në dukje se “orari i detyrave të Mbretëreshës” është shtrirë në “vizitat e programit mbretëror” pasi “Mbretëresha mbështetet shumë nga anëtarët e tjerë të familjes mbretërore që kryejnë detyra zyrtare në emër të Madhërisë së Saj”.

Këto ndryshime vijnë mes problemeve të lëvizshmërisë së Mbretëreshës dhe ndërsa Princi Charles merr më shumë nga përgjegjësitë e saj. Megjithatë, monarkia u shfaq së fundmi në Jubile, megjithëse një burim i tha Us Weekly përpara jubileut se “Mbretëresha është këshilluar nga të dashurit e saj dhe këshilltarët e besuar që ta bëjë shumë më të lehtë për veten, edhe nëse kjo do të thotë të humbasë më shumë detyra nga sa ajo do të donte. Pjesëmarrja e saj në ngjarje do të trajtohet rast pas rasti, kështu që nëse ajo nuk është 100% çdo ditë ku do të jetë diku personalisht, atëherë ajo ia delegon detyrat dikujt tjetër, që do të jetë Princi Charles ose një tjetër anëtare e lartë e familjes mbretërore e cila është në dispozicion për të trajtuar çështjet në vend të saj.”/