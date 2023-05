Martohet vajza e Tom Doshit, dalin pamjet nga dasma përrallore (VIDEO)

Vajza e politikanit dhe biznesmenit Dom Doshi i ka dhënë fund beqarisë mbrëmjen e djeshme.

Briana Doshi ka kurorëzuar dashurinë në një ceremoni madhështore mes mijëra trëndafilave, me Bruno Çelën, djalin e biznesmenit Geront Cela.

Siç shihet dhe nga pamjet më poshtë, ambienti ka qenë një përrallë e vërtetë, me trëndafila shumëngjyrëshe.

Të pranishëm kanë qenë dhe Luizi me Kiarën. Kujtojmë se Luizi ka marrëdhënie të mira miqësore me familjen Doshi, por më tepër me djalin e Tomit, Jamesin, me të cilin ka ndarë dhe një foto në Instagram.