LIVE/ Shqipëria voton, probleme me pajisjet e identifikimit elektronik në dhjetëra qendra

Shqipëria voton sot për zgjedhjet lokale. Në orën 07:00 deri më 19:00, shqiptarët do i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryebashiakët e rinj.

144 kandidatë garojnë sot për kryetarë bashkie. Në 44 bashki do të garojnë nga dy kandidatë, në 14 bashki do të jenë nga 3 kandidatë, ndërsa në Sarandë do të jenë 4 kandidatë.

Gjithashtu sot votohet edhe për 61 Këshillat bashkiakë, ku konkurrojnë 40 parti dhe koalicione. Ndërsa për 1603 pozicionet e anëtarit të parlamenteve vendore, janë regjistruar rreth 23 mijë e 700 kandidatë, përfshirë 10 të pavarur.

5.231 qendra votimi janë hapur në të gjithë vendin.

Sipas listës së fundit të shpërndarë nga Ministria e Brendshme, të drejtën e votës në zgjedhjet e 14 majit e kanë 3 milionë e 650,550 shtetas shqiptarë. Nga këta 122,545 janë qytetarë që e kanë mundësinë për të votuar për herë të parë.

Qytetarët mund të votojnë me pasaporta biometrike ose karta identiteti, ndërkohë që vlefshmëria e kartave të identitetit, të cilat skadojnë deri më 14 maj është zgjatur deri në 31 maj. Zgjatja e vlefshmërisë vlen vetëm për dokumentin e identifikimit ID dhe jo për pasaportat biometrike.

Ish-kryeminitsri Sali Berisha i shoqërar nga bashkëshortja e tij Liri Berisha kanë votuar në shkollën “Kosova”.

Pas votimit ai është ndalur për mediat për t’iu përgjigjur interesit të gazetarëve.I pyetur për problemet me identifikimin elektronik në disa qendra, Berisha tha se deri në darke shqiptarët do të dëgjojnë çudira, ku do u thuhet se kanë ndëryrë hakerat iranianë.

“Pajisjet kanë patur në një përqindje jo të vogël mosfunksionim. Do dëgjoni në darkë se na kanë ndërhyrë hakerat ianianë, por në fakt janë hakerat shqiptarë”, tha Berisha.

Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi ja treguar rastin kur mund të ketë shtyrje të orarit për procesin e votimit.

Ai tha se nuk do të ketë automatikisht një shtyrje të orarit të zgjedhjeve për shkak të mosfunksionimit të aparaturave të identifikimit elektronik, por vetëm nëse në orarin e mbylljes ka ende njerëz në radhë.

“Nuk mund të ketë automatikisht zgjatja të orarit të votimit, nëse në 19:00 ka votues në radhë për të votuar ata do të votojnë”, tha ai.

Edhe pse Shqipëria ka investuar më shumë se 23 milionë euro për pajisjet për identifikimin elektronik, në 205 qenra votimi ato nuk funksionojnë normalisht, ndërkohë që për 532 qendra nuk ka asnjë informacion.

Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi deklaroi për mediat se identifikimi po vijon normalisht, ndërsa ka kërkcënuar operatorët për mosparaqitje apo për mos marrjen e masave.

Celibashi: Informojmë mbi problematikat e shumta me pajisjet elekronike të identifikimit. Janë 4464 qendra votimi që funksionojnë normalisht me pajisjen e identifikimit elektronik.

Ish-kryeministri Sali Berisha votoi sot në shkollën “Kosova”, Tiranë.

Berisha u parqit në qendërn e votimit i shoqëruar nga familja e tij, bashkëshortja Liri Berisha, e bija Argita Berisha, i biri Shkëlzen Berisha dhe dhëndri Jamarbër Malltezi.

“Berisha: Kjo është pranvera e ndryshimit! Nesër Shqipëria arkivon përfundimisht monizmin e shëmtuar Së pari, një thirrje nga zemra për të gjithë qytetarët shqiptarë, të flasin sot me votën e tyre për qeverisjen vendore. Të gjithë ata të cilët u ftuan nga armiku i egër i votës së lirë të shqiptarëve, që të rrinë në shtëpi, të mos harrojnë se ky është një nxitje, një apel i madh që ata të marrin pjesë sot në votime. Ai që ka frikë votën, ai ka frikë lirinë dhe është armik i saj. Së dyti, ftoj të gjithë zgjedhësit shqiptarë, të mos harrojnë se përsëritja e të njëjtit gabim, e bën gabimin edhe më të madh. Ndaj dhe le t’u prijë mençuria e tyre, në mënyrë që të votojnë në interesin më të mirë të tyre, familjes së tyre, vendit të tyre. Kjo është pranvera e ndryshimit! Nesër Shqipëria arkivon përfundimisht monizmin e shëmtuar dhe kjo është një ditë fitoreje për demokracinë shqiptare”, tha Berisha

Kryetari i Komanduar i partisë Demokratike, Enkeledj Alibeaj ka votuar për kryebashkiakun e ri të Tiranës.

Në fjalen e tij për mediet, Alibeaj është shprehur se sot është momenti i ndajes nga e shkuara.

“Votova për pak minuta pasi besoj se zgjedhja është e lehtë sot. Kam një mesazh për demokratët për shqiptarët e ndershëm që sot o do të duhet që të ushtrojnë detyrën e tyre të votës, në mënyrë të drejtë, për të bërë një ndarje nga politika. Sot do të duhet që të vijnë se është momenti për ndarjen e madhe nga e shkuara”, ka thënë ai.

Deri në orën 09:00 kanë votuar 3.75% e votuesve. Raportimi është dhënë nga Komisioni qendror të Zgjedhjeve.

Deri në orën 9:00 kanë raportuar 2753 nga 5213 QV në total Votuar 73947 ga 1974061 zgjedhes në listën e QV-ve të raportuara.

Deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi tha në një deklaratë për mediat se qytetarët që po votionë në Durrës, po intimidohen.

Ai tha se personat e paautorizuar nuk duhet të qëndrojnë afër qendrave të votimit, ndërsa theksoi se nëse konstatohet kjo gjë, procesi duhet të pezullohet.

“Dua që përmes këtij komunikimi, ne nuk do të tolerojmë këtë situatë. Zgjedhësit duhet të lejohen që të votojnë të lirë dhe pa u sulmuar. KQZ ndalon prezencën e çdo personi të paautorizuar në ambientet e qendrave të votimit. Nëse ndodh kjo gjë, duhet të thirret policia. Nëse maxhoranca merr vendime të paligjshme, do të duhet të ndërhyjë policia. Nuk di se sa është përqindja e pajisjeve që nuk punojnë. Nuk duhet të jetë një sistem patronazhistësh.”, tha ai.

Në shumë ZAZ pajisa e identifikimit nuk punon, gjë që ka bërë që procesi i votimit të mos nisë ende,

E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Surrel. Në këtë qendër votimi voton edhe kryeministri Edi Rama, i cili thuhet se do të shkojë për të hedhur votën e tij në orën 10:00.

Në këtë qendër janë provuar 3 pajisje identifikimi, ndërsa është sjellë e katërta.

Në Elbasan ka hedhur votën e tij kryebashkiaku aktual, Gledjan Llatja, i cili kërkon të mbajë një mandat të dytë.

Ai bëri thirrje për një ditë të qetë dhe shtoi se çështjet teknike nuk do t’ë bëjnë qytetarët të mos votojnë.

“Është një ditë e rëndësishme, ka tregaur një ditë e qetë për Elbasanin. Uroj të vazhdoj të jetë e qetë për të gjithë qytetarët dhe të dalin të votojnë.

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Armanda,, sapo kane ushtruar të drejtën e votës te shkolla Kongresi i Lushnjës në Tiranë.

Gjatë fjalës së tij per mediet Begaj tha se këto votime nuk janë të partive politike, janë të qytetarëve dhe duhet t’i shërbejnë qytetarëve.

“Sot është një ditë e rëndësishme në demokraci, dita e zgjedhjeve, sot ushtrova detyrën time si qytetar. Natyrisht që çdo shtetas me të drejtë vote sot ka ditën që dëgjohet. Që vota e tij të lexohet, fuqia dhe pushteti i votës së tij të bëjë ndryshim. Unë e kam thënë edhe në disa prononcime që këto votime nuk janë të partive politike, janë të qytetarëve dhe duhet t’i shërbejnë qytetarëve”, tha Begaj.

Policia e shtetit bën me dije se të gjitha strukturat policore janë në gatishmëri për një process zgjedhor të qetë.

Sipas policisë nuk është konstatuar asnjë problem gjatë ruajtjes së objekteve dhe materialeve zgjedhore, si dhe gjatë procesit të dorëzimit të qendrave të votimit te komisonerët e QV-ve, mëngjesin e sotëm.

Shërbimet e Policisë, gjatë kryerjes së shërbimit për ruajtjen e qendrave të votimit, nuk kanë konstatuar asnjë problem. Punonjësit e Policisë që kanë dorëzuar qendrat e votimit janë përqendruar në stacionet e përkohshme policore, të miratuara nga KQZ-ja, siç e përcakton ligji.

KQZ njofton se pjesëmarrja e qytetarëve në qendrat e votimit deri në orën 8.00 ishte1.29 %.

Nga 5213 QV gjithsej deri më tani në Komisionin qendror të zgjedhjeve kanë raportuar për pjesëmarrjen 2468 qendra votimi. Pjesëmarrja deri në orën 8:00 ishte 1.29%.

Ndërkohë që nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka një raportim në lidhje me problematikat e pajisjeve të identifikimit dhe për numrin e qendrave të votimit ku procesi ka nisur me vonesë ose s’ka nisur ende.

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”për kryetar bashkie në Tiranë, Belind Këlliçi sapo ka votuar.

Pasi ushtroi të drejtën e votës, Këlliçi mbajti një deklaratë për mediet.

Është pezulluar procesi i votimit në disa qendra të njësisë numër 5 në Tiranë.

Qytetarëve u është thënë të largohen e të paraqiten pas dy orësh për shkak të mosfunksionimit të pajisjeve të identifikimit. Gjithashtu problem me pajsijey janë hasur edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, Elbasan, Shkodër dhe në disa qendra të Durrësit.

Shqipëria voton sot për zgjedhjet lokale. Në orën 07:00 deri më 19:00, shqiptarët do i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryebashiakët e rinj.

Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, ka reaguar në lidhje me dhunën e ushtruar ndaj kryebashkiakut të Kolonjës Erion Isai, gjatë mesnatës.

Sipas reagimit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” përleshja mes dy palëve ka ndodhur për shkak se Erion Isai dhe grupi i tij po jepnin para për vota.

Ata pretendojnë se morën informacion se Isai bashkë me stafin e tij po kryenin fsuhatë dhe po blinin vota me lekë dhe se përfaqësuesit e“Bashkë Fitojmë” shkuan në terren për të të ndaluar krimin elektoral.

Kujtojmë se Isait i është bërë pritë nga simpatizantët e Bashkë Fitojmë dhe është qëlluar me grushte. Ngjarja ka ndodhur teksa Erion Isai kthehej në shtëpinë e tij, me makinën zyrtare të Bashkisë Ersekë, kur i është bërë pritë nga simpatizantët e koalicionit “Bashkë Fitojmë” të drejtuar nga Sali Berisha dhe Ilir Meta.

Reagimi i koalicionit “Bashkë Fitojmë”: Vjen një informacion që në fshatin Qafëzes Erion Isai me stafin po kryenin fushatë, me të dhëna se po shpërndanin edhe lek. Shkon BF dhe përballen në fshatin Qinam. Erion Isai del nga makina, duke provokuar dhe aty ka patur shtyrje dhe kapje me duar mes dy palëve. Bodyguardët e Isait kanë shtyre kandidatin e BF E’them Lumani, po ashtu edhe kryetari i PS Aldo Xhelili. Edhe nga ana e kandidatit Lumani është bërë denoncim.

Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku votoi këtë mëngjes për zgjedhjet lokale. Balluku është dhe një ndër politikanët e parë nga radhët e qeverisë që ka votuar për zgjedhjen e kryebashkiakut të ri të Tiranës.

Në një deklaratë për mediet, Balluku është shprehur se është e rëndësishme që të jenë zgjedhje të qeta ashtu siç Shqipëria e meriton.

“Është një ditë e rëndësishme për vendin tonë, ku sovrani zgjedh kryebashkiakët, ka një rëndësi të veçantë për të zgjedhur se kush do të jenë ato që do të drejtojnë bashkinë e vendit pasi puna e tyre ka një rëndësi për familjet e qytetarëve. Është e rëndësishme që të kemi një proces të vazhdueshëm të pandërprerë dhe të qetë ashtu siç Shqipëria e meriton”, është shprehur Balluku.

Në Lushnjë dhe Kavajë nuk ka nisur ende procesi i votimit, pasi nuk funksionojnë pajisjet e identifikimit elektronik. KQZ nuk ka dërguar zarfet me kodet e funksionimit të tyre.

Gjithashtu problem dhe vonesa ka edhe në disa qendra votimi në Fier. Në disa prej qendrave të votimit ende nuk ka filluar procesi i votimit, ndonëse qytetarët janë paraqitur për të votuar.

Shkak është bërë mungesa e komisionerëve të Partisë Demokratike. Në qendrën e votimit numër 302 nuk ka mbërritur ende sekretari.

Në Korçë ka shfaqur problem e pajisja e identifikimit Biometrik ‘PEI. Operatorët përgjegjës po mbajnë aktualisht kontakt me KQZ-në për riparimin e defektit. Ndërkohë për shkak të kësaj problematike nuk është ndaluar procesi, por po vazhdon manualisht me listë, gjithsesi procedura e votimit po vonohet.

07:24-Zgjedhjet lokale nisin me probleme teknike, Celibashi nuk voton dot

Procesi i votimit ka nisur me probleme teknike në një qendër votimi në Tiranë.

Bëhet fjalë për qendrën e votimit votimit në shkollën “Dëshmorët e Lirisë” , ku kreu i KQZ-së, Ilirjan Celibashi shkoi për të votuar këtë mëngjes, për të dhëne ndër të tjera edhe mesazhin për të gjithë shqiptarët që të ushtrojnë të drejtën e votës.

Sakaq Celibashi nuk ka mundur të votojë për shkak të një problemi teknik, pasi aparatura e identifikimit të zgjedhësve nuk funksionon.

Në një prononcim për mediet, Celibashi tha se problemi do të rregullohet së shpejti.

Gjithashtu është raportuar se në disa qendra votimi tjera në vend është hasur e njëjta problematikë.

Sot zhvillohen zgjedhjet lokale për 61 krybashkiakët e rin

Kandidati i Partisë Socialiste për bashkinë e Kolonjës, Erion Isai është goditur mesnatën e mbrëmshme në fshatin Qinam nga një simpatizant i koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

Isai ka qenë duke udhëtuar me mjetin e tij kur e kanë ndalur në rrugë dhe është goditur. Nuk ka pasur ndërhyrje nga shoqëruesit e Isait por është njoftuar policia e cila ka shoqëruar autorin, Esmerald Kacolli.

Burime nga policia e Kolonjës konfirmojnë se Isai ka dëme nëhundë. Mësohet se kandidati i PS po kthehej në shtëpinë e tij kur kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Ethem Lumani së bashku me disa simpatizantë të opozitës i kanë bllokuar rrugën dhe e kanë kërcënuar.

Njëri prej simpatizantëve, konkretisht, Esmerald Kacolli që kishte bllokuar rrugën, i është afruar Isait dhe e ka goditur me grusht në fyty

Bashkia Tiranë