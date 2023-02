Kris arma mes grekëve dhe turqve në Egje

Janë tensionuar sërish marrëdhëniet Greqi-Turqi.

Siç raportojnë mediet e huaja, Forcat e Rojës Bregdetare Greke kanë hapur zjarr ndaj një varke të rojes bregdetare turke në ishullin Bulamaca në Egje.

Greek Coast Guard forces opened fire on a Turkish Coast Guard boat off Bulamaca Island in the Aegean.

The incident took place in January 5th.

Greek CG fired into the air against Turkish fishing boats in the area, Turkish CG retaliated. pic.twitter.com/VWYcGYCQm8

— Clash Report (@clashreport) February 1, 2023