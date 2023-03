Këto 3 shenja të horoskopit do tëkenë një javë me fat në dashuri

Dashuria do të luajë në jetën e shenjave të mëposhtme gjatë javës që po kalojmë. Jo se gjithçka do t’u vijë lehtë, por nëse luftojnë për të, në fund do të dalin fitimtarë. Kush janë të preferuarit e zodiakut?

Demi: Edhe pse tashmë e keni dëshmuar veten si partneri më i përkushtuar dhe më i besueshëm, keni disa truke të tjera në mëngë. Ju mund të prisni rastin e duhur për t’i treguar të dashurit tuaj se sa thellë ndjeni për të dhe kjo mundësi e duhur mund të jetë këtë javë. Do të ndani një përvojë të përbashkët—si një udhëtim apo një ngjarje—që do t’ju bashkojë për orë të tëra, madje edhe ditë. Intimiteti mes jush do jetë i bukur por edhe do ju stresojë dhe ndoshta do ju shtyjë të shpreheni lirshëm. Dhe a duhet t’ju themi diçka? Gjysma tjetër do ta vlerësojë siç duhet.

Gaforrja: Mund të keni vënë re se jeni më të ndjeshëm se zakonisht. Kjo është për shkak të Hënës në Gaforre, e cila ju bën të shpërtheni në lot për një rast të parëndësishëm. Nuk mund ta mposhtni, por lajmi i mirë është se sjellja juaj do të lëvizë partnerin, i cili do të përpiqet t’ju ndihmojë. Në fund të fundit, ai gjithashtu e kupton që ju nuk po bëheni një mbretëreshë e dramës, por thjesht po jeni vetvetja juaj e gëzuar. Pra, ndoshta tani e kuptoni se ky person kujdeset vërtet dhe thellësisht për ju. Nuk jeni mësuar me aq shumë kujdes, që do t’ju ngrohë zemrën dhe do t’ju lehtësojë plagët. Më në fund, do të merrni frymë thellë dhe do të ndjeni dashurinë që ju rrethon.

Luani: Jeni kaq të dashuruar këtë javë, saqë ndryshe nga shumë të tjerë, pothuajse do ta harroni veten. Para teje sheh vetëm atë, i cili është aq i mirë, aq i mrekullueshëm, aq simpatik, sa gati të bën të harrosh emrin tënd. Do të kuptoni gjithashtu që lirisht mund t’i jepni të gjitha dashurisë, pa mbajtur asgjë për veten tuaj. Guxoni ta bëni, pa frikën se do të përfitoni. Nga ana tjetër do të merrni vetëm dashuri. Dhe, kush e di, së bashku me dashurinë mund të keni edhe një propozim për ta çuar marrëdhënien tuaj në fazën tjetër. Planetët janë në anën tuaj. /albeu.com